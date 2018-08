El diario de una mujer exitosa

Durante el crecimiento de esta mujer, suceden un sin fin de cosas que la acompañan, como por ejemplo la soledad, la necesidad de vivir siempre escondida. Esta mujer tiene el poder de la inteligencia y sentido común y aunque este don no es fácil llevarlo consigo, es el mejor que puede tener.

Este contenido se lo dedico a las millones de mujeres exitosas, que pese a cualquier desilusión, se mantienen al margen de sus metas, ambiciones, logros, y felicidad, también aquellas que están atrapadas en un callejón sin salida. Una de las reglas de la mujer exitosa, es saber retirarse donde ya no es requerida, es la sabiduría al tomar decisiones.

Más del 45% de las mujeres se quedan estancadas en sus metas y sueños, aunque sin duda alguna en pleno siglo XXI, hemos logrado sobresalir del machismo en nuestro país. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDI­REH), elaborada por el INEGI, dos de cada tres mujeres residentes en nuestro país, concretamente el 66.1%, han sido víctimas de algún acto de violencia, ya sea emocional, económica, física, sexual o a través de discriminación en la escuela, el trabajo, el ámbito comunitario, fami­lia o relación en pareja.

Cuando tenía tan solo 6 años de edad pude ser testigo de lo difí­cil que puede ser la vida, pude comprender a través de mis padres, ¿Qué es el amor?, y no precisamente porque ellos se amaran. Si no justamente todo lo contrario. Cuando tenía 8 años, ya sabía lo que quería en mi vida y definitivamente amor sentimental, no estaba en mis planes, por alguna extraña razón, eso cambio. Cuando tenía 13 años conocí al primer amor de mi vida, todo marcho justamente como esperaba, pues viví el amor de mis padres y desgraciadamente así termino, la diferencia es que lo deje y seguí mi vida. Justo ahora estoy atravesando otra ruptura amorosa, esta es mucho peor, pues espera­ba esta vez todo lo contrario. Creo que el ser humano conforme pasa el tiempo si no es fuerte mentalmente logra ser manipulable y puede llegar a caer donde jamás lo imaginó.

En varias ocasiones escribí sobre la violencia de género y toqué datos y cifras, pero en esta ocasión será todo lo contrario, pues pretendo hablar más a fondo, pretendo hablar del amor propio, porque sé que allá afuera hay millones de mujeres sufriendo y careciendo de este. Con base en mi experien­cia fui víctima de este terrible mal, fui una mujer que olvidó amarse a sí misma en algún momento y lo acepto, es horrible y muy doloroso.

En todo tipo de acoso que recibamos como mujeres, además de pelear por nuestros de­rechos, tenemos que tener un grado de amor propio muy elevado y saber detectar todo aquel foco rojo, ya sea por seguridad o por hacernos respetar en cualquier ámbito.

El grado de amor que tengas a ti misma, es el mismo que te mantendrá blindada.