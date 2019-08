El deshielo en una botella de agua

Usualmente y en diversos lugares, los temas de índole ambiental y del “aparente” desprecio humano hacia la naturaleza se tratan de manera desinteresada. Esto sin duda es un problema que tenemos enfrente de nuestras narices a diario y que se ignora de manera constante.

Pero esto ya fue demasiado lejos, ya no podemos seguir aparentando nuestra estúpida ceguera en un juego de señales directas que intentan decirnos que nos detengamos. ¡Es necesario cambiar de verdad ya mismo!

Cuando me encontraba navegando en internet, me topé con una noticia bastante curiosa; puesto que trabajo en un medio de comunicaciones y conozco de este tipo de titulares absurdos para llamar la atención, en este caso fue lo contrario, me resultó curiosa la forma tan seria en la que se me presentó. “Haciendo negocio con el cambio climático”.

Resulta que lo llevamos haciendo en realidad durante mucho tiempo en la tierra, pero esto se centra en el pináculo de la devastación climática de nuestro planeta, más precisamente con el aumento de la temperatura que causa el deshielo y por ende el desprendimiento de glaciares al mar.

¿Comprarías agua embotellada del hielo de icebergs, sabiendo que éstas masas de hielo desprendidas por el calentamiento global son consecuencia de nuestros actos irresponsables con la naturaleza?

¿Acaso vale la pena comprar por 94 euros (1692 pesos) agua vestida de marca premium para el deleite humano al por mayor?

Este no es un teatro donde la historia se tergiversa para aparentar ser una mala, sino ya es una historia mala, tergiversada para parecer una de éxito comercial, a costa de un problema mundial palpable de nuestro presente.

Es decir, lucrar con el resultado del problema, ¿no es acaso una especie de recompensa por nuestros malos actos? Se volverán ricos aquellos que hacen dinero con ese negocio, se aprovecharán de la nula ayuda social y del silencio de los que solo observan. Es algo similar a lo que ocurrió hace tiempo en una reserva de África, pues dejando cazar a ejemplares salvajes, el dinero que les pagaban ayudaba de esa manera a mantener el territorio cuidado. ¿Acaso tiene sentido “hacer el bien” haciéndolo todo mal? No lo creo.

No seamos parte de este circo coludido por la avaricia y el interés de los poderosos, tenemos que alzar la voz para denunciar la mala praxis de nuestros actos y responsabilizarnos de ellos, no premiarlos adquiriendo productos de hipócritas para hipócritas.