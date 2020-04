El dengue de otro fobaproa en la cabeza del presidente

LA NETA.- Sin embargo, si posiblemente Don Peje se esté llevando entre las patas a algunos empresarios más pequeños como restauranteros y hoteleros independientes, y otros giros parecidos donde el patrón sinceramente no tiene para pagarle a sus empleados por el tiempo que pudiera durar la emergencia so pena que el negocio desaparezca y no vea la otra orilla para cuando la tormenta pase.