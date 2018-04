El cuerpo lo sabe...

Domingo por la tarde y me siento eternamente cansada, no recuerdo cuándo fue la última vez que dormí… pero hablo de realmente dormir, más de 8 horas seguidas. Despertarme después del mediodía y simplemente estar desconectada de todo y de todos.

Las últimas semanas han sido de subidas y bajadas, de idas y venidas, en serio a veces no recuerdo lo que hice la semana pasada. Es como si últimamente viviera en modo automático, pues parece que me contaran lo que hice, pero es como si nunca lo hubiera vivido.

Lunes temprano y de verdad, siento que no puedo más. Me pesa muchísimo despertar, meterme a bañar y salir para el trabajo… cuando finalmente lo logro, me pongo en un plan tan Grinch que desquito mis noches sin dormir bien, con el que se me ponga enfrente.

Patético. Es patético culpar a alguien más por no dormir bien y tratarlos de una forma que no se merecen, así que una vez en el trabajo, trato de relajarme y las horas se me pasan rapidísimo… cuando es tiempo de salir, de nuevo el cansancio invade mi ser y sólo pienso en acostarme a dormir.

Sin embargo, mi personita especial está con toda la energía del mundo y quiere que lleguemos a desempacar lo que nos hace falta (que es básicamente todo ja, ja, ja…) así que aunque hago mi pequeño drama, llegamos a desempacar.

Cuando por fin terminamos (una parte), en serio siento que mi cuerpo ya no puede más. Mis alergias se hacen presentes y lo único que pienso es que quiero dormir. Por fin me acuesto, llega el insomnio, los malestares se hacen presentes y logro dormir a lo mucho una hora por pequeños lapsos.

Suena el despertador y es hora de arreglarse, ya a punto de salir, de verdad siento que no sé ni cómo me llamo. Pero soy consciente de que soy más malestares y mocos, que persona. Así que me quedo en casa, siendo muy consentida durante el día.

Después de un largo día es hora de dormir de nuevo, antes de quedarme dormida, soy víctima de las redes sociales y me encuentro con la imagen perfecta: “Porque nos olvidamos de que el cuerpo es el campo de batalla de nuestras emociones”… Ahora sí, hora de dormir, con una imagen que nos da hará reflexionar.

El cuerpo lo sabe...

-Twitter e Instagram: @lucruzc