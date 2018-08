El consejo de la abuela tierra: el agua nunca se acabará

Hoy quiero platicarles de un elemento abundante en la naturaleza, testigo de la existencia de los dinosaurios, so­breviviente a esta gran extinción y supérstite del derecho de ocupar el 97.5% de la abuela Tierra. Una sustancia vital para la existencia de todos. Es causante de que a la Tierra se le llame el planeta azul y es tan cambiante que lo encontramos en forma líquida, sólida y gaseosa. Me refiero al agua, base de la vida.

Para quienes todavía alegan que debemos proteger el agua porque “se puede acabar”, quiero precisar algunas verdades y desaciertos en esta afirmación, con elocuencia científica y evadiendo el sensaciona­lismo que suele apoderarse de este tipo de discusiones.

El primer desliz suele darse cuando se cree que el agua tiene vida, a lo cual me permito citar las etapas que caracterizan a los elemen­tos bióticos: nacer, crecer, reproducirse y morir… ante esto basta con convencerse de que nunca jamás alguien ha documentado el embara­zo de una gota de agua, razón por la cual debemos visualizar que esta molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno es simplemente una molécula inerte, pero no carente de propiedades para “transmitir” lo que Masaru Emoto, científico japonés, afirmó a través de su estudio denominado “los mensajes del agua”.

El segundo corolario equívoco es el afirmar que su cantidad dis­minuirá, tal vez varíe su distribución o su volumen, el cual responde a las propiedades físicas de sus moléculas, pues recordemos que a cuanto más calor son expuestas, se ejerce más presión para que éstas se aloquen aumentando el espacio ocupado. Pero en resumen el agua del planeta siempre va a ser la misma, le es imposible “escapar” a las capas más elevadas de nuestra atmósfera por lo que no puede fugar­se de la Tierra. Pero no es de extrañar que los astrónomos afirmen la presencia de agua en otros lugares de nuestro sistema solar. Pero es seguro que la cantidad de agua siempre será la misma.

En lo que debemos enfocarnos es en la cantidad de agua potable que tendremos disponible para consumir y el agua dulce que podremos ocupar para las actividades huma­nas, es válido mencionar que el agua pota­ble disponible para el consumo humano se acabará. Un panorama que pareciera utópico, escalofriante y alarmista para los yucatecos, ya que nosotros la disfrutamos en abundan­cia. ¿Alguna vez se secarán nuestros cenotes? Aquí con perforar pocos metros encontramos a la sustancia en cuestión, entonces para qué tanto escándalo?.

Una vez que el agua es contaminada resulta tan complejo descontaminarla que se convierte en algo altamente costoso, también se ha tratado de desalinizar el agua marina, pero no es tan sencillo como suena y qué pasará cuando la escasez llegue a los lugares vecinos, definitivamente nuestros rebosantes cuerpos de agua dulce (me refiero a los ce­notes, ríos y lagos presentes en la Península) serán vistos como mina de oro azul. Es una pena que estemos contaminando nuestras re­servas de agua, cual acto suicida para conde­nar el futuro de las siguientes generaciones. Por eso un consejo de la abuela Tierra es dejar de verter aceites, fumigantes, herbicidas y todo líquido que pueda llegar por filtración a nuestra preciada agua, así como evitar tirar baterías y pilas al suelo, las cuales son alta­mente peligrosas cuando se abren o sulfatan. Y si estos motivos no son suficientes, Unicef nos recuerda que cada 30 segundos muere un niño en el mundo por falta de agua potable.

Espero más adelante platicarles de otras facetas del agua, como en los glaciales.