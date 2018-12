El consejo de la abuela tierra: Un llamado a la reflexión

Los atlantianos presentaron un argumento bastante convincente para declararle la guerra a los terrestres, que casi consiguen mi apoyo, afortunadamente las palomitas acarameladas rompieron mi inmersión en el mundo de uno de los miembros de la liga de la justicia. Y es que cualquier habitante marino se cansaría de que sus hogares sean contaminados por las toneladas de basura generadas en la tierra, que sus hijos sean envenenados por las aguas provenientes de los cultivos que en exceso son fertilizados con sustancias químicas y que con ignorancia y sin regulación son vertidas continuamente a los mares. También alegaban el secuestro y asesinato de sus habitantes, hermosos delfines privados de su libertad y obligados a actuar en parques acuáticos, enormes cetáceos y escualos que siguen siendo perseguidos y mutilados pese a que científicamente se ha refutado su agresividad y se ha probado su importancia para la salud de los océanos.

Esos continuos atentados contra la vida y contra el futuro de los atlantianos los llevó a unir esfuerzos y levantar la voz…pero en nuestro mundo, los humanos no necesitamos que vengan de otros espacios a envenenarnos, lo hacemos nosotros mismos y si no me cree basta con ver la forma en la que iniciaremos el año nuevo, veremos desde la mañana a los muñecos de trapo que serán incinerados en conmemoración del año que termina, liberando con la pólvora de sus petardos gases como el monóxido de carbono que permanece hasta tres días en el ambiente, el que no sean visibles no significa que no estén ahí.

A veces los seres humanos somos tan contradictorios que criticamos a los inconscientes fumadores que cerca de los niños consumen su necesaria dosis de nicotina pero con total discordancia, durante navidad y año nuevo, nos aseguramos de dotar a esos juveniles pulmones de una tóxica dosis de petardos sin enunciar los daños colaterales a las mascotas y demás seres que aguantan nuestra distorsionada celebración.

Y habrá los que defiendan esta supuesta tradición que en realidad es más una moda basada en la comercialización del mundo, habría que consultar con los antropólogos quienes aclaran que las costumbres nocivas para una sociedad pueden ser modificadas o erradicadas, por eso los mayas modernos ya no realizan los sacrificios humanos.

Un consejo de la abuela Tierra en estos tiempos de prisas y celebraciones, es detenernos un momento y reflexionar sobre lo que realmente buscamos en nuestras vidas y lo que deseamos para nuestras familias. Comprendamos que hay acciones absurdas como la matanza de ballenas, la contaminación de los océanos y recibir el año nuevo contaminándolo, seamos pioneros de nuevas tradiciones que demuestren la inteligencia humana y la disposición de convivir armónicamente con lo que nos rodea.

En HUNAB deseamos a todos los lectores que en el año que inicia fortalezcan sus corazones con el heroísmo de proteger la vida.