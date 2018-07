El consejo de la abuela tierra: Sobrellevando la canícula

Esta semana ha sido histórica para el país, no sólo por la destacada participación de los mexicanos en los juegos centroamericanos sino también en términos ambientales pues estamos disfrutando del tiempo más caluroso del año bautizado por los romanos como Canícula, desde esos tiempos ya se observaban estos aumentos de temperatura. Si bien es un fenómeno natural y no está directamente relacionado con la forma en la que protegemos la naturaleza, las condiciones artificiales de nuestra ciudad acentúan la sensación térmica por arriba de los 50º centígrados. Si estuviéramos en un ambiente natural las plantas del suelo retendrían humedad y regularían la temperatura, en la ciudad en cambio tanta construcción y nuestras calles de asfalto absorben la radiación solar convirtiéndola en un horno urbano.

Para no desalentarnos y “sobrevivir” a la canícula, quiero compartir algunos consejos que nos ayudarán a soportar con resignación este fenómeno y a reducir la temperatura en nuestros hogares.

Las plantas como aliadas, este es el momento de disculparnos con el árbol al que culpamos de intransigente y desconsiderado, ese que nos hace barrer de nuestra banqueta sus graciosas hojas y flores. El árbol trata de reducir entre 5º y 10º la temperatura, al cubrirnos con su follaje. Y estoy segura que coincidimos en que preferimos estar a 33 grados y no a 43. Recuerde que los árboles nativos son los expertos en sobrevivir a estas condiciones.

Si no tiene espacio para un árbol entonces opte por los arbustos. Tener enredaderas cubriendo las paredes es también estratégico y económico, ya no tendrá que pintar y ayudará a dar cobijo a algunos animalitos. Recuerde que regar por la mañana le dará una mayor sensación de frescura y será necesario un segundo riego por la noche.

Desconecte aparatos eléctricos innecesarios, en el argot de la cultura energética decimos que evite a los “vampiros eléctricos” esos que en nuestras narices conspiran contra nosotros y nuestros bolsillos. Pues aunque hemos dejado de utilizar la pantalla, el cargador, el ventilador o cualquier otro, un insignificante foquito de ese aparato permanece iluminado consumiendo energía y produciendo calor cual rebelde renegando de que fue apagado.

Cierre las ventanas y cortinas al medio día y permita que “el fresco” circule libremente sólo durante la mañana y por la tarde-noche. Y aunque intentáramos ventilar nuestro hogar al medio día, si somos observadores veremos que a esa hora no se mueve ni una hoja, siempre me he preguntado cómo le hacen las plantas para aguantar tanta inclemencia.

Utilizar aires acondicionados es una solución temporal, costosa, poco amigable con el ambiente y hasta riesgosa para la salud, mejor hagamos un esfuerzo y volvámonos aliados de la abuelita Tierra en nuestros hogares.

No se olvide de sus mascotas domésticas y silvestres, ya que las aves, iguanos, insectos, zarigüeyas y muchos otros animales son también habitantes de esta ciudad, forman parte de nuestra cultura y de nuestras albarradas. Déjeles un traste con agua, para ellos será como un oasis en este período canicular.