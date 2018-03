El consejo de la abuela tierra: Cada especie en su lugar

Maritza Morales

Cuando hablamos de travesuras pensamos inmediatamente en los niños, pero existen otras inocentes criaturas sobre la faz de este planeta que son capaces de desencadenar elaboradas travesuras que rompen estrepitosamente el balance natural, y en el mejor de los casos generan cambios apenas perceptibles para el ser humano.

Me refiero a las especies invasoras, aquellas que son introducidas a nuevos ecosistemas por el ser humano. En Yucatán tenemos como ejemplo al pez león, hermoso animal de hábitos nocturnos y cuyas coloridas púas alertan de su dolorosa y peligrosa picadura. Y siempre nos terminamos preguntando ¿Cómo pudo llegar este intrépido pez hasta las costas yucatecas?...

La explicación puede ser sencilla, tal vez alguien en su familia alguna vez ha realizado la piadosa acción de liberar a sus peces, caracoles o plantas acuáticas de su pecera en algún cenote, ojo de agua, en las aguadas de parques hundidos y hasta en el mismo mar; esto en vista de que ya no le es posible cuidarlos.

Pero este acto de misericordia puede tener un impacto destructivo en estos espacios naturales ya que las plantas y animales que no son nativos no tienen depredadores naturales. Esta es una de las principales causas a nivel mundial de las extinciones de especies, por eso es importante que cada una de ellas se quede en su lugar, y si ya no la puede cuidar, no las libere, entréguelas a las autoridades, al zoológico o a organizaciones ambientales.

Las plantas no se quedan atrás en esta compleja relación de desór- denes y desequilibrios en la cadena alimenticia, ya que poseen cualidades que les permiten pasar de incógnitas en las ciudades. Quiero

dejar en evidencia a un peculiar árbol de gran tamaño y de flores color anaranjado, no sin antes pedir que sigan siendo respetados, ya que no es mi intención que sean destituidos de sus ya viejos puestos como proveedores de sombras en las calles y parques de la ciudad.

Hablo del flamboyán, árbol originario de Madagascar donde se encuentra en una situación vulnerable de conservación de acuerdo a las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y que ha sido cultivado y naturalizado en nuestro continente, hasta ser nombrado el cedro yucateco. Pero el flamboyán no está solo, recientemente ha proliferado una población de neem y moringa, árboles de la India que cada vez son más populares por sus propiedades medicinales.

Lo curioso es que los yucatecos somos reacios a apreciar que en nuestras especies locales también hay beneficios medicinales, paisajísticos y hasta de ahorro en el agua, porque nuestras plantas están mejor adapta- das al clima de nuestra región.

Así que la próxima vez que vaya a adquirir o a adoptar un animal o una planta como mascota piense muy bien en las travesuras que su nuevo integrante de la familia pueda ocasionar en el medio natural.