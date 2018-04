El consejo de la abuela tierra: Adaptándonos al Cambio Climático

Maritza Morales

La semana pasada platicamos sobre el clima, el tiempo meteorológico y el cambio climático, esa modificación a los patrones del clima que son evidentes en plazos de 30 años. Deberíamos mencionar también a los incomprendidos GEI ,gases de efecto invernadero que han ganado mala fama injustamente, pese a que de forma natural regulan la temperatura y favorecen la vida en el planeta , gracias al benéfico efecto invernadero. Me refiero al dióxido de carbono, ozono, vapor de agua, metano, entre otros.

Hablar de cambio climático es también dudar sobre su realidad: su medición en una escala de años humanos versus los largos períodos de la naturaleza, la forma en la que se estima la temperatura promedio del planeta y si el incremento no se da en todas las partes del mundo por qué se asevera como calentamiento global. Cómo pueden afirmar las autoridades y los científicos que esos cambios son atribuibles a las acciones del ser humano? Afortunadamente los investigadores siempre buscan la forma de adaptarse a los retos que la abuelita Tierra les prepara sin perder el rigor del método científico.

Naciones Unidas pide a los países emprender acciones de “adaptación” y “mitigación” al cambio climático pero… nos sentimos informados y preparados para adaptarnos a lo que viene? Están los diferentes sectores de la sociedad yucateca involucrados en acciones de mitigación para que el impacto de tanto desorden generado en las zonas urbanas sea menor para los seres humanos y para todos los seres vivos con los que compartimos los recursos que nos ofrece incondicionalmente la abuelita Tierra?. Seguramente coincidimos en que la información disponible es demasiado técnica, elitista y alarmista.

Más allá de los modelos climáticos yo apelaría a usar la lógica, esa habilidad humana que cada vez es menos utilizada para analizar y tomar decisiones, porque resulta más complejo el hacer trabajar a nuestras plasmáticas y automáticas neuronas y optamos por preguntarle a google sobre lo que deberíamos pensar al respecto.

La lógica aristotélica nos orientaría a cuestionarnos si nuestros estilos de vida son naturales, si el desarrollo de nuestras comunidades están alineadas al desarrollo natural de la vida, si es sano sentirnos más seguros en un ambiente de concreto respirando quien sabe cuantos gases extraños que son generados por fábricas, vehículos y hasta por las “quemazones” del monte. No será que estamos acostumbrándonos a una cómoda vida artificial en nuestras cápsulas citadinas ? Y es aquí donde la cruel realidad deja sin argumentos a las dudas sobre el cambio climático: en la ciudad de Mérida, días consecutivos de temperaturas alrededor de los 40ºC y sensaciones térmicas de casi 50ºC y todavía no llega el mes de mayo, famoso por sus duras temperaturas y su escasez de lluvia. Si dejamos nuestro pensamiento indiferente y empezamos por acondicionar con más plantas nuestros hogares, oficinas y empresas, los yucatecos humanos pronto seremos una especie adaptada al calentamiento global, aunque no estoy segura de si las demás especies de plantas y animales yucatecos puedan sobrevivir también.