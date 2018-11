El consejo de la abuela Tierra: Pesadilla antes de Navidad

En esta ocasión quiero platicarles que mientras disfrutaba de la clásica película en la que Jack, el rey de las Calabazas, a su estilo recreaba la tan esperada temporada que con sus luces de colores y villancicos conmemoran comercialmente el nacimiento del niño Dios, fueron esos destellos los que trajeron a mi memoria la tortura de recordar el recibo de la luz. Cual inocente pesadilla planeada, nos pasaron de los dos mil pesitos a los diez mil. La noticia nos dejó impávidos y ofendidos, nosotros que disfrutábamos de nuestras bombillas led, de tener acciones de ahorro en el consumo de energía, todavía no presumimos de paneles solares porque seguimos en busca de un donante, no concebíamos el ser sentenciados a la tarifa comercial más cara del mercado…incluso nos cercioramos de que no fuera día de los santos inocentes.

Energía no nos faltaba para reclamar, quiero con sarcasmo y en defensa de la CFE comentar que su medida para reducir los gases de efecto invernadero que emite a partir de la generación de energía está siendo exitosa, espero que PEMEX no se le una porque con esas tarifas vamos a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible antes del año 2030.

Y es que el monopolio que goza del derecho imperial de repartir la energía en su forma eléctrica a todos los hogares, negocios e industria en nuestro país, juega un papel interesante en la teoría del cambio climático. De forma sencilla las termoeléctricas utilizan el gas natural y en algunos casos el diésel para lograr la maravillosa transformación.

Pero esos insumos son elementos cómplices del petróleo, internacionalmente declarados principales culpables del calentamiento global y de desordenar las concentraciones naturales de los gases en la atmósfera.

Por miles de años la abuelita Tierra capturó y resguardó en su interior al carbono, elemento muy abundante en el planeta. Los árboles también lo retienen en sus ramas, troncos y raíces. Los océanos no se quedan atrás, el carbono en forma de gas al interactuar con el agua es enviado al lecho marino donde se forma un gran sumidero de carbono. ¡Ah! Pero inspirados por Jack Calabaza los humanos entendimos a nuestra manera, destruimos montañas dejando escapar al carbono, talamos selvas y bosques, dejando escapar más carbono, y la revancha de los dinosaurios que al quemarse el gas natural o el petróleo se libera al susodicho carbono dejándolo realizar sus fechorías en la atmósfera.

La próxima vez que por descuido deje encendido un aparato eléctrico, no sólo tendrá pesadillas por el recibo de luz, ahora podrá sentirse responsable de contribuir con el cambio climático y de la muerte de los arrecifes coralinos. Porque gracias a los procesos químicos, el dióxido de carbono combinado con el agua se convierte en ácido carbónico corrosivo acidificando nuestros océanos y dañando el caparazón de muchos de sus habitantes.

Por eso un consejo de la abuela Tierra para no entrar en pánico mientras sueña es desconectar todos los aparatos que no utiliza, cambie sus focos y utilice sólo la energía que de verdad necesita, por su salud, la del planeta y la de su bolsillo. Pero lo más importante, encomiéndese a Dios para que no le vaya a tocar ser uno de los elegidos por la CFE, porque entonces tendrá que pagar una cifra exorbitante como la que ahora pagamos en HUNAB.