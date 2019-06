El consejo de la abuela Tierra: Cuidados paliativos para el planeta

El consejo de la abuela Tierra

A propósito de las celebraciones para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, quiero compartirle algunos datos que podrían ayudarnos a reflexionar las noticias ambientales desde otra perspectiva.

Y es que los seres humanos queremos explicar los fenómenos naturales de acuerdo a los tiempos y a los sentidos humanos. Creemos firmemente que si el problema no nos afecta directamente, entonces nunca tendrá consecuencias en nuestras vidas o en la de las de nuestras familias. Pero la ingenuidad se paga cara y se olvida rápido.

En enero los noticieros daban fe a las nevadas poco comunes que escarcharon el desierto de Arizona generando hermosas postales del desierto de Sonora, en los que los cactus sobresalían sobre la blanca alfombra que cubría los matorrales.

Ese mismo mes, una ola de frío ártico con temperaturas peligrosas de -50ºC detuvo las actividades de los estadounidenses, quienes experimentaron, sin salir de casa, más frío del que afrontan los alpinistas al escalar el Everest. Fue tan alarmante que hubo que inventar un nombre al nuevo fenómeno atmosférico que combinaba nevadas, granizos y lluvia, bautizándolo como “bomba ciclónica”.

Luego vino el turno para los mexicanos, quienes fuimos entrenados durante varias semanas por la naturaleza, para sobrevivir a las fuertes olas de calor, las cuales verdaderamente replicaron el comportamiento de sus pares marinas al llegar una tras otro. Era curioso leer las alertas de emergencia de la ciudad de México, quienes prevenían a sus habitantes por el intenso calor de 28ºC, cuando en Yucatán nos rostizábamos a la sombra hasta a 50ºC.

Pero, como dice mi abuela, no debemos ver solo hasta donde nuestras narices alcanzan. Nuestras vidas no están limitadas a los fenómenos que acontecen en Yucatán, estamos a merced de un sistema más complejo.

Enfoquémonos en lo que desgraciadamente es prioridad, el dinero. ¿Qué tiene que ver el medio ambiente con nuestros bolsillos? No hay centavo mexicano ni extranjero que no se forje con recursos de la naturaleza, y no me refiero literalmente a los materiales de los cuales son hechos. Me refiero a que para generar riqueza económica necesitamos ofertar productos o servicios, y hasta el día de hoy no he encontrado alguno que haya excluido en su proceso la extracción o aprovechamiento de algún elemento de la tabla periódica, en su solitario estado de átomo o en su conjunto molecular. Sin las condiciones climáticas adecuadas, los yucatecos no podríamos impulsar el turismo, tampoco producir los ingredientes de nuestra gastronomía y mucho menos vivir nuestras tradiciones.

Y avanzando en el calendario, llegamos al mes de abril, en el que los mapaches zombies se volvieron famosos en las redes sociales. El Departamento de Recursos Naturales de Ohio, EU, tuvo la delicada tarea de explicar el extraño comportamiento de estos mamíferos que caminaban sobre sus patas traseras como seres inertes. Desafortunadamente los animalitos fueron sacrificados para evitar problemas de salud pública.

Afortunadamente, creo que los seres humanos no tendremos que pasar por ese mismo camino, pero por si las dudas, les comparto un consejo de la abuela Tierra.

Cuando veas los cielos de los estados vecinos contaminar, el clima de los países vecinos colapsar, pon tus barbas a remojar.