El consejo de la Abuela Tierra: 30 años en busca de la sustentabilidad

Maritza Morales

La palabra sostenible o sustentable, más allá del debate sobre cuál de las dos debemos utilizar en español, tiene su origen en 1987 en el informe de Brundtland elaborado por varios países para la ONU y en el cual lo definen como la satisfacción de “ las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades”

Apliquémoslo al desarrollo sostenible de nuestras zonas costeras, donde la disposición final de los residuos no está definida. Hago un paréntesis para aclarar la diferencia entre un desecho sin utilidad que puede ser reciclado o reutilizado y la basura que en cambio es la revoltura de nuestros desperdicios y que al no estar separada se imposibilita su aprovechamiento.

Los que hemos tenido el privilegio de vivir, aunque sea por un corto tiempo, en tan hermosas playas yucatecas, hemos sido testigos de lo complejo que es para estos municipios el deshacerse de la basura que es generada por los habitantes y, por si fuera poco, también de aquella que llega con los vacacionistas. Desafortunadamente pronto veremos nuevamente las imágenes del malecón de Progreso inundarse de inmundicias durante y después del carnaval.

Imagine el temor que invade a los pobres habitantes del mar, coloridos y pegajosos seres que a más de un bañista han sorprendido al nadar; al saber que las vacaciones de Semana Santa pronto llegarán.

No existe yucateco que no exija una playa limpia, con la arena libre de vidrios y colillas. Lo irónico está en que somos nosotros mismos los que imposibilitamos alcanzar el sueño de la sostenibilidad. Si ya sabemos que no hay espacios adecuados para dejar nuestra basura, por qué insistimos en dejarla? No resultaría de sabios y lógicos el regresar de nuestras vacaciones con nuestras bolsas de basura, incluyendo los ‘huesitos para los perritos’ (problemática que más adelante abordaremos).

Pero ante la indiferencia y la falta de cultura ambiental un consejo de la abuela Tierra sería el que a todos nos cobraran la externalidad que implica mantener limpias nuestras playas, el costo de contaminar.