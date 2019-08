El condón: Tu mejor amigo

Un sinfín de anuncios publicitarios son los que siempre nos bombardean en la televisión, a veces nuestros padres no nos hablan de sexo durante la adolescencia, así que mejor nos quedamos con los comerciales de condones como método de protección mismos que en tan solo 30 segundos nos muestran la otra perspectiva de la vida al intentar ‘disfrutarla’ llevándola a los extremos con diversos excesos.

La neta siempre me he preguntado, ¿por qué tanta publicidad a los globitos de látex? Y es que creo que la respuesta es muy simple, su chamba es vender y la tuya comprar, esto entonces para no incrementar la tasa de natalidad o de abortos ilegales en el país.

Cabe destacar que hay de todo un poco, no solo es el tradicional de látex y a continuación escribiré un poquito de eso. Los condones nos hacen ‘paro’ cuando nos gana el instinto animal o cuando nos dejamos llevar por el momento. Es muy común escuchar la frase típica de ‘Sin globito no hay fiesta’, y es que prácticamente quien dice eso es una amiga o un extraño dentro de tu círculo social.

Deberías tener una consciencia muy madura para poder actuar de manera responsable, pues los globitos de látex son chidos en el momento que más lo necesites; no solo te previenen de una ‘bendición’ sino también de infecciones o enfermedades de transmisión sexual; así que, antes de hacerlo... ¡Piénsale!

Hoy en día, tenemos al alcance de nuestras manos un condón y lo asombroso es que hay uno especialmente para ti. La neta, no creo que tengas algún pretexto como para no comprártelo y de verdad, no son caros. Mínimo te quitará menos de $100 pesos (en paquetito de tres), pero desde mi punto de vista es más barato que un paquete de pañales y una lata de leche…

Existen para todo miembro y obvio para el placer que desees provocar en tu pareja, ya que antes solo era el látex y punto. Hoy hay de sabores, colores, texturas y hasta los fluorescentes por si ‘tu amigo fiel’ se te pierde en la oscuridad. Dentro de la gama; está en el que ‘si confías’, ‘para el que quiere más’, también se encuentra el de ‘máxima seguridad’ o ya si no quieres pagar; están los del seguro… Sin duda, hay muchísimas marcas y pocos pretextos; de ley entre los sabores está el de fresa y chocolate; obviamente va de acuerdo al color que tenga. De acuerdo a las texturas ¡Uff! Creo que ya ni recurren a la cerecita que se utilizaba antes para producir placer; lo de hoy son los condones texturizados.