El ciudadano no le quiere entrar o algo pasa

Pedro Zapata/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo La vida política de nuestro país, ha estado marcada por la llamada partidocracia, en referencia al poder que sobre ella tienen los partidos políticos políticos de toda índole. Ellos, aunque pierdan, nunca pierden porque ahí siguen con sus prerrogativas y sus plurinominales cuyos votos definen leyes y decisiones de interés social. Ahora, con la reforma a la ley electoral que hicieron los mismos partidos para que algunos de sus líderes pueda reelegirse, por ejemplo, se tiene la oportunidad de elegir a quien no tenga militancia alguna en partidos. Y si bien es cierto que para la Presidencia de la República se anotaron 74 personas, a los que les asiste el derecho, se percibe como comparsa según lo que se lee en redes sociales por la gente que así lo considera, y que es la mayoría. 67 hombres y 7 mujeres, buscaron obtener una candidatura a la Presidencia de la República por la vía independiente, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) diera por concluido el sábado el periodo para iniciar el trámite, pero parece ser que sólo 40 entregaron sus documentos a como debió ser. Importante, pero hasta los empresarios que consideraron en su momento este hecho como un paso por nuestra incipiente democracia ahora lo consideran como un acto de circo sólo por el hecho de poder. Para diputados federales y senadores, de los cargos más importantes en la toma de decisiones para el país, hubo poca participación y hubo estados donde no tuvo ningún participante. Es ahí dónde nacen interrogantes, porque era una lucha para empoderar a los ciudadanos. Entonces ¿Por qué los ciudadanos no participan? ¿No les interesa la política? ¿Los desechados por los partidos contaminaron esta opción creada para gente realmente independiente? Es bueno conocer qué piensan. Atreanse a opinar en nuestras redes sociales. Estamos en tiempos donde hemos tenido grades avances y no debemos retroceder como sociedad. ¿O tú qué piensas?

Editor en La Verdad, ¿Qué opinas de esto? @Pedro_Zapataf