El baúl de los recuerdos: Tristemente, vivimos con miedo…

Salgo de mi casa con rumbo al trabajo, como se me hizo tarde, agarro rápido las llaves y simplemente les grito: “Ya me voy, los amo… los veo al rato”. Corro a esperar un taxi, que me dé la confianza suficiente para subir y tener más probabilidades de llegar sana y salva.

En el trayecto, estudio todos y cada uno de los movimientos que hace el taxista, por si las dudas. De pronto, comienza a meterse entre calles y me invade el miedo… tengo un ‘flashback’ de todas las veces que he pasado por eso.

Me sudan las manos, tengo un nudo en el estómago. De repente pienso en mi familia, en mis amigos, en mi personita… ¿qué harían si nunca me vieran de nuevo? No puedo con la idea, justo en eso, entramos a la avenida principal y llego al trabajo.

A la hora ir a comer, siempre analizo las vías para salir a comprar si es que lo requiero. Veo todas y cada una de las calles, siempre elijo la que más me parece segura y con la que me siento de dicha manera.

Voy caminando veo a alguien venir de frente, de inmediato analizo todos los escenarios y qué hacer en caso de ser necesario… ¡Listo! Pasó… Almuerzo sin contratiempos y regreso al trabajo.

Para la hora de salida se repite algo similar que a la hora de comida, salgo y observo todo, a cada una de las personas que pasa a mi alrededor; si me voy en el taxi, veo cada movimiento del taxista; si me voy en camión o en combi, lo mismo. No saben el alivio que me da llegar a casa… sana y salva.

Últimamente me he encontrado con cada historia… digna de una película de terror, porque no concibo que haya gente que se comporte de dicha manera. Imagínense ser el padre, la madre, el hermano, la hermana, amigo, amiga o pareja de alguien que nunca regresó.

Que salió con rumbo a la escuela, al trabajo, que quiso salir a divertirse… y desafortunadamente no volvió. Que se convirtió en parte de las terribles estadísticas, que cada día ascienden más y nuestra paz y tranquilidad, van en caída libre.

Pero aún así, no pierdo el optimismo. Ese que me dice que un día podremos caminar, libres… sin miedo, pero con precaución. Un día en el que no se culpe a una vestimenta, una forma de ser, donde no se cuestione a la víctima, sino a quien realmente se debe señalar.