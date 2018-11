El USMCA, ¿en riesgo con demócratas?

Pocas veces en las últimas décadas unas elecciones no presidenciales habían levantado tanta polvareda ni provo­cado, como causa de debate, tantas posiciones yuxtapues­tas.

He tenido la oportunidad de dialogar al respecto con dos espe­cialistas para intercambiar opiniones al respecto de lo acontecido. Para Patrick Watson, la Unión Americana puede caer en una fase “gridlock” que significa “nada se mueve” dado que los demócratas en el Congreso “no pasarán ninguna legislación que Trump quiera” y justo el Senado hará todo lo contrario “detendrá cualquier cosa que los demócratas quieran”.

En la opinión del editor en jefe de Mauldin Economics, tarde o temprano, tendrán que ponerse de acuerdo –ambas Cámaras- para que prosperen algunas leyes y reformas pero “no se esperan grandes cambios en los próximos dos años”.

Por su parte, para Michael Bess, experto del Centro de Inves­tigación y Docencia Económica (CIDE), se abre la esperanza de que la Cámara de Representantes en manos demócratas al final detendrá al­gunos de los contenidos de la agenda de Trump: “Como la construcción del muro fronterizo”.

Aunque el investigador del CIDE confió en que los demócratas y Trump encontrarán algunos puntos de acuerdo en materia política, “de alguna forma limitada, como acordar en algunos beneficios médicos para la gente”.

Una de las más grandes expectativas se abre con el tema del fiscal especial Robert Mueller, en cuanto a la injerencia ruso-electoral, si bien la posibilidad de un impeachment es un esfuerzo inútil, aseveró Watson, dado que los demócratas no cuentan con los votos suficientes del Senado para remover a Trump: “Si bien eso no implica que no pro­fundizarán en las investigaciones del tema; yo creo que la investigación continuará de alguna forma”.

Con la misma opinión, Bess conside­ró que todo lo que podrá hacer Mueller es dar pruebas y recomendaciones al Departamento de Justicia buscando que se abra un proceso judicial.

¿En qué se benefician las relaciones inter­nacionales de Estados Unidos con la victoria demócrata? Para Watson: “No se esperan gran­des cambios en la política internacional. En nuestro sistema el presidente tiene un amplio poder en la política internacional y la Cáma­ra de Representantes puede hacer poco para detenerlo. La guerra comercial de Trump y sus constantes insultos a nuestros aliados muy probablemente continuarán”.

En la postura de Bess es bastante limitado el efecto: “Ellos serán más capaces de inves­tigar cualquier conexión entre la campaña de Trump y países externos como Rusia. Los demócratas podrían también votar algunas resoluciones a favor del cambio climático, aunque, desde luego que necesitarán el apoyo del Senado”.