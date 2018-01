El Mensaje del Islam Ahmadía

Imam Azhar Goraya

La vida del Profeta Muhammad (sa) es extraordinaria en muchos aspectos. Un huérfano, fue perseguido por su propio pueblo. Tenía que huir de su ciudad dejando todas sus pertenencias, solo para regresar en unos años a conquistar sus enemigos y perdonar todos sus delitos. Mahatma Gandhi, hablando respecto al carácter de Muhammad, dijo en India Joven:

“Quería conocer lo mejor de uno que tiene hoy un dominio indiscutible en el corazón de millones de personas… Estoy más que convencido que no fue la espada la que ganó un lugar para el IslAm en aquellos días en el proyecto de la vida. Fue la completa sencillez, la absoluta humildad del Profeta, el respeto escrupuloso de sus promesas, su devoción intensa hacia sus amigos y seguidores, su intrepidez, su absoluta confianza en Dios y en su propia misión. Esto, y no la espada, asumió todo lo que se le presentó y superó todo obstáculo. Cuando cerré el segundo volumen (de la biografía del Profeta), me sentí triste de no tener más qué leer sobre su gran vida”.

A continuación, presentamos algunos hechos de su historia:

El año del dolor y la visita a Taa’if (619 A.D., 10 A.P.)

En este año, tanto su esposa Jadilla como su tío Abu Talib fallecieron uno tras el otro. El Santo Profeta estaba muy afligido debido a estas dos grandes pérdidas personales, y llamó a este año “El año del duelo”.

Las Promesas de Aqaba (621-622 A.D., 12-13 A.P)

El Santo Profeta estuvo aún más perturbado cuando vio que, en La Meca, nadie prestó atención a su predicación en ese momento. Decidió ir a Taa’if, un pequeño pueblo cerca de La Meca para predicar su mensaje. Allí también enfrentó una situación extremadamente difícil - vagabundos y niños de la calle le aventaron piedras y lo empujaron fuera de la ciudad.

El Santo Profeta no perdió el corazón y continuó su predicación. Durante la temporada de la Hall (peregrinación), se reunió con doce recién convertidos musulmanes de la ciudad de Yathrib, en un lugar llamado Aqaba. Todos hicieron un juramento ante el Profeta con sus manos, llamado el Primer Juramento de Aqaba (621 A.D.)

Durante la próxima temporada de la Hall, otro grupo de 73 personas de Yathrib hicieron un juramento con las manos del Profeta y lo invitaron a ir a Yathrib. Este juramento se llama el segundo compromiso de Aqaba (622 A.D.)

Hillrah (Emigración) a Medina (Junio 622 A.D: Inicio del primer año de la Hillrah)

Después de la segunda promesa de Aqaba, los musulmanes de La Meca comenzaron a emigrar a Yathrib, según lo aconsejado por el Santo Profeta. Al final, cuando sólo el Santo Profeta y algunos de sus compañeros quedaron en La Meca, los Quraish decidieron matar al Santo Profeta.

Los Quraish fracasaron en sus esfuerzos desesperados por arrestar al Santo Profeta que escapó de La Meca en compañía de Hadrat Abu Bakar y se refugió en la cueva Thaur y más tarde, llegó a Yathrib con seguridad el 27 de junio, 622 A.D.

El calendario Islámico de la Hijrah

El Calendario Islámico, llamado Hillrah (de la emigración), hace referencia al evento anterior. También, después de la Hillrah, Yathrib cambió su nombre a Medina-tun-Nabi (La ciudad del Profeta) y más tarde se acortó a Medina.

En su camino a Medina, el Profeta se quedó en Quba (un pueblo cerca de Medina) durante unos pocos días. Allí, sentó los cimientos de la primera mezquita construida por los musulmanes.