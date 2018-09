El Federalismo presupuestario y los compadres caros

El federalismo nacional ha tenido un anecdótica atmósfera catastrófica desde su nacimiento, históricamente dispersó el poder en el siglo XIX, por ello al final del mismo siglo se concentra el poder definiendo el principio de un estado nación, con la revolución la dispersión se da por automático y posterior a un par de décadas de caos legislativo, se instaura un gobierno constitucional donde reinicia la concentración del poder que se materializa, perfecciona y se profesionaliza maquillando la política estatal en una autonomía impráctica y sin consistencia jurídica, hasta el final ininterrumpido del presidencialismo priista con la reforma al artículo 115 Constitucional.

Con el inicio de un supuesto cambio de régimen, los resultados fueron desastrosamente terribles, los gobernadores se volvieron virreyes con desenfreno, sometieron a su voluntad a los presidentes panistas, ejecutaron como verdaderos caciques ante los congresos federales su voluntad en asignaciones de presupuestos a cambio de los votos legislativos para no aplicar una parálisis. Estos apones políticos colocaban a sus “embajadores” federales (delegados) negociando con la burocracia tradicional la utilización de los programas destinados a los más pobres de los pobres, para sus usos y fines partidistas, sesgando su información con manejos obscuros pero sobre todo electorales.

Pero ello va más allá, expliquemos de qué tamaño fueron los saqueos de los compadres de los “Gobers”, sin entrar a un contexto técnico para ser más dinámico y coloquial, lo describiré de esta forma. Las transferencias económicas que realiza el gobierno federal a las entidades federativas (estados “autónomos”) tienen un fin propio, a eso se le denomina técnicamente RAMO, los más comunes y saqueados son el “Ramo 28” (Participaciones a Entidades Federativas y Municipios) “Ramo 33” ( Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios).

Las “Participaciones” del Ramo 28 o que forman parte del Gasto no Programable son utilizadas libremente, las del Ramo 33 van a objetivos “definidos” bajo los criterios de la Ley de Coordinación fiscal o la “Ley Compadre”, pero de los menos conocidos pero más poderosos para el control político está el “Ramo 23” del Fondo al Fortalecimiento Financiero (que no se encuentra regulado por una la ley) o mejor dicho no está legalmente definido su objetivo y es utilizado con discrecionalidad por los gobernadores y sus compadres caros, que en algunos casos son hasta Secretarios de Gobierno, tanto así que la Auditoria Superior de la Federación los señala como faltos de transparencia.

Para brevemente aterrizar en datos locales, los factores del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la cámara de diputados presentó un documento informando los recursos asignados 2017 y los solicitados 2018, nos quedaremos con un pequeño ejemplo de los datos duros del 2017, quedará a criterio del lector explicarse, preguntarse y responderse si usted ve esas cifras aplicadas en la obra pública de educación, salud, infraestructura y demás en nuestro estado, “Ramo 23” $681mdp (seiscientos ochenta y un millones de pesos), “Ramo 28” $ 12,161.mdp (doce mil ciento sesenta y un millones de pesos), “Ramo 33” $ 11,630.mdp (once mil seiscientos treinta millones de pesos).

En este contexto un ejemplo irrefutable en el estado es EDUCACIÓN, el Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación 2017 asignó para Yucatán nada más a la partida para organismos descentralizados estatales la suma $ 1,811,985,724 (mil ochocientos once millones novecientos ochenta y cinco mil setecientos veinticuatro pesos)

¿Tuvimos reflejado en 2017 instalaciones, adecuaciones, becas y servicios estatales a alumnos y maestros que justificaran algo cercano a estos presupuestos tan solo de ese año?

¿Se otorgaron las becas y pagos a maestros en tiempo y forma?

¿Cómo se otorgaron plazas y becas? Queda claro, los rubros de las participaciones federales a los estados han “rebasado” a los congresos federales y estatales, podría parecer complejo, sin embargo no lo es tanto, mientras los legisladores “inexpertos”, limitados y sin ética no atiendan su función fundacional, la fiscalización de los presupuestos públicos, la aplicación y regulación de los poderes ejecutivos locales, seguirá habiendo un dispendio presupuestal, movimientos opacos y lejos de los programas prioritarios para los más pobres. Transparentar los recursos, acabar con la corrupción, aplicar la ley y abrir las carpetas de investigación pertinentes a las administraciones salientes, es la agenda