El Consejo de la abuela Tierra: Microcontaminación carnavalesca

Está por iniciar la controversial temporada en la que el Rey Momo y su séquito traerán baile, música y diversión a los participantes. Como cada año, seremos testigos de los sincronizados pasos que las comparsas han ensayado con esmero y entusiasmo.

Alrededor del mundo las voces se alzaron para incrustar el mensaje de protección al ambiente, en especial el tema de la reducción de plásticos, esos productos de efímero uso pero de longevo período para su degradación.

Veracruz declaró que acatará normas ambientales para asegurar que los decibeles, esos poco conocidos niveles del sonido, serán regulados para que los humanos y los demás seres vivos disfruten de la ambientación sin caer en el ruido descontrolado.

Mérida no se quedó atrás y enfocó su temática para difundir el mensaje ambiental, bastante adecuado a su sede, la reserva de Cuxtal, la cual es la principal reserva de agua para la capital yucateca.

Pero si de carnestolendas se trata, definitivamente que Brasil siempre es noticia mundial, no sólo marcan las tendencias en las vestimentas y temáticas, también son decididos en sus acciones, el bloque verde Vagalume que desfila en el barrio Jardín Botánico de Río de Janeiro decidieron que el colocar la “basura” en su lugar no era la mejor forma de contribuir con la naturaleza, la cual ha sido la musa que inspira los carros alegóricos. En una acción más radical vemos en los ensayos a los participantes brasileños con sus vasos amarillos, los cuales tienen la encomienda de ser reutilizados y de reemplazar a sus homólogos desechables. Y como medida de precaución, por que con eso de que uno podría distraerse con tanta diversión y perder tan valioso vaso, los promotores han añadido el elemento decorativo de un cordón que permite colgarse al cuello y no extraviar al flamante receptáculo de los líquidos que calmarán la sed de los portadores durante la algarabía.

Sólo un detalle podría pasar desapercibido en las inocentes mentes de los que alrededor del mundo preparan sus atuendos y maquillajes, cual maldición silenciosa podrían corromper su mensaje de mantener nuestros océanos libres de plásticos. Y es que esos brillitos de colores que decoran las ropas, los carros alegóricos, los rostros y hasta el cabello de los seguidores del Rey Momo son en realidad adversarios de la conservación. Son enemigos que esconden en un bajo perfil la naturaleza de su micro-cuerpo plástico, y tratan de engañarnos al minimizar su existencia la cual es en realidad más letal de lo que parece, pues es su diminuto tamaño el que les facilita filtrarse por las aguas de nuestra hermosa reserva y fluir al norte de la Península para llegar a su objetivo: nuestros mares y océanos. Esos microplásticos han preparado un plan tan maquiavélico que en nuestras narices, ojos, mejillas, labios y …demás brillarán impunemente hasta que llegue su momento de ser lavados. Seguramente esos glitter ya han tramado una ruta de escape hacia las branquias de los peces.

Por eso un consejo de la abuela Tierra es desterrar el uso de los microplásticos y utilizar sólo productos ecológicos y biodegradables, si le investiga un poco más en internet, encontrará que hasta la sal común puede decorarse con pintura vegetal para utilizarla en las jacarandosas noches. Disfrutemos de esta fiesta popular con responsabilidad, y que ésto incluya el respeto a las demás formas de vida.