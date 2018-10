El Baúl de los recuerdos: ¿Qué esperas para cambiar tus hábitos?

Les platiqué unas columnas atrás, que me inscribí al gimnasio… aunque encontrar el tiempo para asistir ha sido todo un reto, no saben cómo ha cambiado mi actitud desde que voy.

Para empezar, tenía severos problemas de sueño, subía 5 escalones y me faltaba el aire. Así que más allá del físico, lo quería hacer porque mi condición es terrible, los primeros días me sentía como la mujer más fuerte y atlética del mundo.

Si les soy sincera, prefiero ir al gimnasio por la mañana, pero por mis horarios, ya he estado en todos los turnos y reafirmo que mi horario es el matutino. Luego de unos días sin madrugar, hoy lo hice y vaya que fue todo un reto.

Una noche antes me desvelé, por lo que no me quería parar… sin embargo, uno no puede dejar ir sus metas así de rápido, entonces me dispuse a arreglarme y partir para el lugar de los sagrados ejercicios.

Sin mentirles, llevaba unos 10 minutos de rutina y ya quería salir corriendo. Me sentía agotada por completo, sin ganas y me cuestionaba si era el momento para hacer ejercicio. Entre lamentos y sudor, continúe con el ejercicio.

En varias ocasiones mientras realizaba mi rutina, quería que me tragara la tierra y me escupiera en la cama. Les prometo que es de esas ocasiones en las que no sabes que existían partes del cuerpo y las descubres gracias al dolor.

Cuando estoy a punto de tirar la toalla, me gusta echar un vistazo alrededor, me motiva saber y ver a tanta gente tan concentrada con sus ejercicios y sudando la gota gorda sin importar cuáles sean sus motivos.

Hay gente de todas las edades, todos con el objetivo bien claro y les juro que no se de dónde, pero me salen todas las fuerzas del mundo con el simple hecho de inspirarme por todas las personas que se encuentran ahí.

Y sí, recuerdo cuáles fueron las razones por las que entré y acabo mi rutina. Al momento de hacer el último ejercicio, a mi lado se paró una persona que grababa un video y decía: “Mira hija, sí me inscribí… ya puedes estar orgullosa”.

A lo que quiero llegar es, ¿qué esperan para cambiar sus hábitos y hacer todo aquello que le haga bien a su cuerpo, mente y espíritu? Sin importar sus motivaciones, háganlo por ustedes y las recompensas llegan solas.