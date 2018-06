“El Aborto no es legal en nuestro País al 100%”

Mientras estaba en mis redes sociales, me percaté de que la legalización del aborto en Argentina se había aceptado, y por ende pronto llegaría a otros países, esto causó indignación para los que no estaban de acuerdo y mucha felicidad para los que si.

Si bien es cierto es un tema bastante delicado, en mi opinión estamos hablando de una vida, a la que le impedimos nacer, si hacemos énfasis en el lado humano, el aceptar el aborto nos vuelve insensibles, al ser capaces de dañar a quien crece dentro de nosotras. Pero hagamos aún lado la sensibilidad.

En el país ocurren más de un millón de abortos al año, la mayoría son clandestinos y cobran un gran número de muertes, por lo peligroso que es este método, y más que al ser clandestino quien lo realiza carece de capacitación. Las mujeres optan por realizarlo clandestinamente debido a que la interrupción del embarazo es altamente restringida, a excepción del Distrito Federal, de acuerdo al estudio de (Embarazo no planeado y aborto inducido en México) elaborado por el Colegio de México y el Instituto Guttmacher.

Justo en esta parte entra el debate, ya que sin ser legal al 100 % en nuestro país, más de un millón de mujeres se lo practican, eso es aún peor porque el número de mujeres fallecidas aumenta, y entonces es donde nos ponemos a pensar, ¿Que tanta desesperación hubo en esas mujeres para poner en riesgo su vida?.

Sabemos que el abuso contra la mujer en México cada vez aumenta, muchas mujeres sufren de violaciones, e inclusive niñas de 13 años han sido víctimas en las que sin quererlo salen embarazadas.

Por otro lado están las chicas de 13 a 17 años que salen embarazadas por falta de educación sexual, y es ahí donde aplica la pregunta ¿Es justo realizar un aborto por falta de conciencia adolescente ?. No, no es justo es muy cierto que en nuestro cuerpo somos las únicas en decidir, pero porque no ser una mujer responsable con tu sexualidad, si hablamos en términos claros realmente es muy injusto.

Una parte de la sociedad prefiere el aborto pues relacionan a los niños sin hogar, se piensa que con el aborto legal, esto cesará, pero es una gráfica errónea. Los niños que se encuentran en albergues no sólo son el porcentaje de niños abandonados, si no también en gran porcentaje los niños son separados de sus padres por circunstancias jurídicas según medios nacionales, lo que explica que los niños abandonados no dependen de una mujer que no quiso abortar y no se hizo cargo de su hijo(a) si no de la diferente forma de pensar, actuar y ver la vida.

Es muy importante crear conciencia en los adolescentes, para tomar este tema con mucha seriedad, porque se legalice el aborto o no, no se puede tomar esta decisión a la ligera, es mejor educarnos sexualmente, para no optar por esta solución que solo sería justificada y aún así sería una decisión totalmente difícil, cuando existe un delito de por medio.

¡Respetemos la vida !