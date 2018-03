Dra. Dileri Olmedo / Diario La Verdad @IPJ_OFICIAL.- El ABC de la extorsión en México La extorsión es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, después del secuestro según una encuesta realizada por el INEGI entre marzo y abril del presente año. La extorsión es la presión que, mediante amenazas, se ejerce sobre una persona para obligarle a obrar en determinado sentido. El Artículo 156 del Código Penal del Quintana Roo establece que: “a quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare a otra persona, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, se le impondrá de 12 a 18 años de prisión y de 800 a mil días multa”. La extorsión se basa en el miedo que afecta a la persona perjudicada, como regla general existen tres aspectos que intervienen en la comisión de dicho delito: El Factor Sorpresa, el Desequilibrio Emocional y la Falta de Información. El miedo que se produce tras una llamada de extorsión puede provocar dos reacciones distintas en la víctima: 1) Colgar el teléfono y pedir algún tipo de ayuda, o 2) Sentirse paralizado y continuar con la conversación Pero, ¿qué hacer en caso de una llamada de extorsión? Ante todo, es preciso conservar la calma, identificar el número telefónico del que se recibe la llamada, ignorar a los extorsionadores, indicándoles que no se les escucha bien para que repitan una y otra vez lo que dicen y colgarles el teléfono bruscamente, ya que en la mayoría de los casos desisten y no vuelven a llamar. Por ningún motivo debemos de proporcionar información personal o familiar y, en caso de los extorsionadores nos indiquen que tienen secuestrado a alguno de nuestros familiares, aplicar una mecánica de claves o códigos secretos, para constatar su identidad. Después de recibir la llamada extorsiva, debemos de contactarnos inmediatamente con la Policía Federal al 088 o si queremos realizar una denuncia anónima al 089. A nivel nacional, se puede contactar al *55333 Línea Nacional contra la extorsión donde están disponibles abogados, psicólogos y otros ciudadanos que ofrecen protección a las víctimas y asesoría en cada caso. Aquí algunas recomendaciones: • Evita los niños y adultes den información de más • Los celulares no se apagan y siempre hay que responderlos • No realices grabaciones de buzón con tu nombre • Instala una grabadora para que, en caso de extorsión, puedas grabar la conversaciónMantén la cabeza fría para reducir la ventaja de extorsionador La clave del avance que tenemos para erradicar este delito es la comunicación entre ciudadanos y la corresponsabilidad para hacer lo que nos toca en caso de sufrir un caso de extorsión, en particular la denuncia.

Te puede interesar