¿Ejercer una sexualidad responsable?

“Los hombres engañan más que las mujeres; las mujeres, mejor”: Joaquín Sabina. Ernesto Eduardo Echeagaray Guerrero, es jefe del servicio de Infectología del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, recomienda ejercer una sexualidad responsable.

Pero ¿qué es una sexualidad responsable? Los sexólogos por lo general definen que ser responsable sexualmente no significa no tener relaciones sexuales o abstenerse hasta el matrimonio. Ser responsable significa ir de acuerdo a tus principios y tomar decisiones que no afecten tu futuro.

Así que ya encarrilados en el tema vayamos al grano: una sexualidad responsable, lo mismo protegida que con una sola pareja son algunas de las recomendaciones para evitar contraer sífilis, una enfermedad de transmisión sexual que está aumentando en incidencia, recomienda el galeno.

El experto explicó que en consulta ha visto casos de sífilis con síntomas ya muy manifiestos, como el chancro, es decir úlceras o dolor en nódulos linfáticos. Las lesiones pueden comenzar como un granito doloroso que muchas veces se confunde con el “vello enterrado” y evoluciona hasta una llaga.

“La sífilis comparte la misma vía de contagio que el VIH, es decir vía sexual o sanguínea, y desafortunadamente en los últimos dos años he visto más casos que en los 19 años previos de mi ejercicio como infectólogo”.

Informó que en muchas ocasiones, esta enfermedad acompaña al VIH/sida o con afecciones también crónicas como la hepatitis B, pero también hay quienes presentan sífilis sin patologías adicionales. En todos los casos hay tratamiento pero cuanto antes se realice el diagnóstico, mejor.

En este sentido, Echeagaray Guerrero advirtió que en sus inicios, la sífilis no causa molestias, aunque esté gestándose un daño al interior del organismo, por ejemplo un chancro u úlcera en el ano.