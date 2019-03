EMPODERAMIENTO DE LA MUJER: Harakiri sin honor

El Revolucionario Institucional cumplió 90 años y no sabe cómo reunir los pedazos regados. Desangelado festejo, a la reunión acudieron los quemados por cinco gobernadores y un primer mandatario. Tras 90 años de existir, el partido político que se mantuvo en el poder por casi ocho décadas, hoy intenta recoger los pedazos que lapidan a los propios militantes que actualmente conforman la tercera fuerza política del país.

El Revolucionario Institucional traicionó a todos, incluso a sí mismo, no hay limpieza profunda que les quite la mancha de corruptela. Los mexicanos se cansaron del cinismo de los gobiernos priistas, por no decir tranzas y rateros. No hay un nuevo PRI, lema con que intentan revivir lo que queda del partido, y se comprobará en las elecciones venideras en las que se jugará la gubernatura de Baja California, cinco presidencias municipales y 25 curules en el Congreso estatal.

Este 2 de junio también se disputarán 11 Ayuntamientos de Aguascalientes y 39 en Durango. Quintana Roo y Tamaulipas renovarán su Congreso local. Durante la reciente celebración por su 90 Aniversario, la presidenta nacional del partido, Claudia Ruiz Massieu, habló de una nueva etapa de pensamiento revolucionario. Se refirió también a la unidad y firmeza de quienes conforman el instituto político y culpan de la arrasadora derrota del año pasado al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien pretenden desterrar del PRI como ya hicieron con cinco exgobernadores: César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, Humberto Moreira y Tomás Yarrington, acusados todos de corrupción.

La clara ruptura dentro del organismo no pasó desapercibida en el marco de su aniversario. Quienes firman como “Democracia interna” enviaron una misiva a la dirigente nacional, en la que piden la expulsión del priista que regresó al partido nonagenario a Los Pinos luego de la derrota ante el PAN en el año 2000.

Lo acusan del desprestigio y el derrumbe sin precedente del PRI debido a “su actitud pasiva”. Quieren deslindarse de la persona que idolatraron cuando fueron ellos mismos quienes con una campaña rosa lo llevaron a la presidencia en 2012. Fragmentados desde el sexenio anterior, quizás mucho antes con la presencia de Carlos Salinas de Gortari, los que conforman la burocracia priista intentaron mantenerse en Los Pinos postulando a un candidato “sin militancia partidista”, José Antonio Meade Kuribreña, quien no levantó ni el polvo cuando desapareció de los radares mediáticos.

En el contexto de esta dramática realidad, el 4 de marzo pasado hubo una ceremonia desolada. No se vio el derroche de años anteriores en que desbordaba la gente en la sede del tricolor. Los priistas que quedan llegaron al cumpleaños sin torta ni refresco que interesara a los acarreados. Los que no faltaron al compromiso fueron personajes que, como nunca en la historia nacional, se han enriquecido a costa de los que nada tienen.

Entre otros: Alfredo del Mazo, Emilio Gamboa, Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, Dulce María Sauri, José Antonio Fernández, Roberto Madrazo, Heriberto Galindo, José Narro –quizás la excepción–, Ulises Ruiz, Beatriz Paredes, Ivonne Ortega, Augusto Gómez Villanueva, Jorge de la Vega, Héctor Astudillo, José Reyes Baeza, Enrique Juárez Cisneros y Alejandro Murat.

En la ceremonia que algunos analistas políticos calificaron de luctuosa, Claudia Ruiz Massieu destacó que tendrán un proceso interno democrático, en el que hasta hoy se han mostrado interesados por la presidencia del partido Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán; José Narro Robles, exrector de la UNAM; Alejandro Moreno, “Alito” gobernador de Campeche y Ulises Ruíz, de negra historia como mandatario de Oaxaca.

El reto para cualquiera de ellos es recuperar la credibilidad de los mexicanos en el nonagenario partido que una vez se ganó la denominación de La Dictadura Perfecta, de parte de un ganador del Nobel de Literatura –Mario Vargas Llosas—quien políticamente se suma a la decadencia.

Aunque el PRI es cuna de 13 presidentes de la República Mexicana, su tercer renacer es el más difícil, porque los mexicanos de hoy lo asociamos con matanzas estudiantiles como la del 68, el 71 y 2014, a sucesos que tienen que ver con las devaluaciones de 1982 y 1994, a traiciones dentro del partido ejemplificadas con el magnicidio del recordado Luis Donaldo Colosio, el del propio padre de la actual dirigente, Mario Ruíz Massieu, y a los escandalosos despojos a la nación por parte de gobernantes sin escrúpulos, encabezados por el último, hasta ahora, presidente de la República de origen priista.

Cierto es que todavía el PRI gobierna 12 estados, que mantiene 14 de 128 senadores; 47 de 500 diputados federales, 584 de 2 mil 43 presidentes municipales y 183 de mil 112 diputados locales. Pero, aunque hierba mala nunca muere, en este sexenio y el que viene se ve difícil que esta mata siga dando aunque le cambien el nombre otra vez. DESDE EL CENTRO Continúa la falta de equidad en cuestiones laborales, este 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer– se recordará junto con pancartas que rezan: “Nos queremos vivas”, porque siguen los altos índices de feminicidios que también se ligan a la falta de Derechos Humanos y a los asesinatos contra mujeres y niñas a manos del crimen organizado. Sigue vigente la lucha por el reconocimiento de la vida y el trabajo de las mujeres… Después de 80 años, de la creación de aquella Confederación Nacional Campesina (CNC) fuerte, representativa y considerada un baluarte y ejemplo de la lucha de los trabajadores del campo en toda América Latina, sólo queda un fantasma, una idea que murió poco a poco y que hoy enfrenta su desaparición junto con el partido que se fundó casi 10 años antes que la central: el PRI…Los pasillos de la sede nacional cenecista, que fue considerada la más grande de México, se encuentran desolados. Con decirles que ni siquiera el dirigente Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango, va…Sucede lo mismo en las que fueron poderosas: La CTM, la CNOP, el Movimiento Territorial priista. Al parecer el nuevo gobierno de quien alguna vez fue priista, Andrés Manuel López Obrador, da la puntilla a organizaciones que se presumía, fueron sinónimo de estabilidad… Las protestas contra el proyecto de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, continúan creciendo y cada vez se suman más inconformes, como es el caso del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, integrado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de casi 50 comunidades originarias. Todas descalificaron la consulta que se realizó por parte del gobierno federal, molestas por consultas a indígenas ilegales con el fin, dicen, de aprobar megaproyectos que acaban con los recursos naturales.