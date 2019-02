ELEMENTOS EMPRESARIALES: ¿Control administrativo?

Como sabemos las medianas y grandes empresas llevan procesos y protocolos para tener un mayor control de sus áreas y personal.

Algunos llevan manuales, procesos e inclusive plataformas para monitorear las actividades, ingresos, egresos, entre otros.

Pero ¿qué procesos o medidas usan las Mipymes?

Cuando hablamos de Mipymes, pienso en la empresa familiar, el auto-empleado con su papelería, repostería, taller mecánico, etc...

¿Esos en realidad tienen tiempo para llevar día a día estos procesos? Durante mis años como consultora he trabajado con más de 500 Mipymes en el sureste del país y la respuesta lamentablemente es NO. La gran mayoría NO tiene un control administrativo o alguna forma de medición ya sea capital humano, producto, servicio, ingresos, egresos, inventarios, etc… La falta de medición operativa y administrativa les genera muchas fugas de recurso, tiempo y dinero, la mayoría de los comentarios por el cual no lo hacen son:

No tengo tiempo para hacer control administrativo

No sé hacerlo

No tengo personal para eso

“No lo necesito”

No tengo el recurso para ver quién lo hace

La verdad de las cosas es que las fugas que genera la falta de control administrativo pueden ser catastrófico para un negocio a mediano y largo plazo arriesgando su patrimonio sin tan si quiera conocerlo ya que muchas de las Mipymes están registradas ante hacienda como personas físicas con actividad empresarial, lo que significa que si no llevas adecuadamente tus finanzas, declaraciones y firmas por firmar, todo lo que esté a tu nombre como empresario(a) corre un riesgo de embargo, multa o algún proceso legal desagradable.

Así que antes de pensar en todos los pretextos, es importante que detengas un momento la máquina y te tomes un tiempo para analizar en donde está parado tu negocio en este momento, pero sobre todo ¿hacia dónde vas? Hoy en día existen organizaciones públicas y privadas que pueden ayudarte a través de programas con becas y apoyos para reorganizarte.

Por mencionar algunas están las siguientes:

Públicas:

● Centro Muicipal de emprendedores

● Instituto yucateco del emprendedor

● Instituto nacional del emprendedor

● Red de apoyo al emprendedor

Privadas:

● Cámaras empresariales

● Incubadoras tradicionales o de alto impacto: ENGEN A.C, Tecnia, Hub del IYEM, Tecnoemprende, NEOS, SUM, entre otros…

● Aceleradoras de negocios: ENGEN A.C, Tecnia, NEOS, SUM, entre otros…

● Despachos de consultores: Método Asesores, Marreti, INTOR, entre otros…

Sin embargo, si requieres información de lo mínimo indispensable para “ordenar tu negocio”, te recomiendo que consideres lo siguiente:

En administración financiera, puedes usar una hoja de Excel y poner tus ingresos vs tus egresos para conocer tu corte del día, semana, mes o año.

Siempre, siempre, siempre, contrata a un contador que tú puedas entender, no dejes tu negocio al 100% por él, debes estar informado(a) de lo que declara o no. Si crees que lo molestas mucho o no te tiene paciencia para explicar las cosas, mejor búscate otro. ¡Entender tu contabilidad es muy importante! Revisa tus estrategias de venta, busca la forma de atraer clientes constantemente y mide como te fue, desarrolla constantemente diferentes estrategias hasta que encuentres el método que mejor se adaptó a tus intereses.

Con tu capital humano es muy importante mantenerlos siempre informados de los cambios que realices, capacítalos paciente mente sobre la forma de trabajar en tu negocio, no lo dejes pasar. Evita la constante rotación de personal porque ahí se va mucho del “gasto invisible”, que no es lo mismo que el “gasto hormiga”. Busca pequeños incentivos que creen fidelidad en tu empresa, muchas veces no solo es monetario, puede ser los típicos “viernes de chicharra” o celebración de cumpleaños. Aunque tus empleados no estén formalizados no te olvides de darles vacaciones o apoyarlos en cuestiones médicas básicas. Sobre tu espacio de trabajo, resetéalo!, dale un cambio de imagen, no necesariamente una remodelación costosa, simplemente usa la creatividad para que la proporción del espacio sea más amplia, libre y limpia. Quizás en algunos proyectos el término minimalista es lo adecuado. Si tienes una tienda, tlapalería, ferretería, papelería o algo así, te recomiendo buscar en internet diseños ideales que generen la idea de ser un espacio amplio y ordenado. Ese cambio te ayudará a pensar frescamente, ¡te lo aseguro!