EL NIDO DEL KAU: Memoria histórica

No es necesario conocer o apoyar la tauromaquia para aceptar que, a toro pasado, cualquiera es Manolete. La frase aplica para los comunicadores que, en su momento, no ejercieron la crítica frente al poder, y también en quienes perdieron la oportunidad de ser ejemplo del servicio público.

Un día sí y al siguiente también nadamos, verbigracia, entre litros de saliva que vomitan dos ex Presidentes, en cuyos sexenios fueron cómplices de corrupción por pensamiento, palabra, obra u omisión. Hoy, la mercadotecnia política los recicla como ejemplos de moralidad en la función pública, como implacables críticos del gobierno en turno; como estadistas pues.

A esos ex presidentes, al igual que a ex gobernadoras y ex gobernadores (en respeto al llamado “lenguaje inclusivo”) la historia ya los juzgó. Tienen mucho dinero y cierto poder político, pero no credibilidad.

Al resetear el pasado de sus clientes, el marketing político le falta el respeto a esa vox populi que es la mismísima vox Dei.

Por el otro lado, comunicadores (personas físicas y/o empresas) que se dedicaron a reproducir los comunicados de quienes estuvieron en el poder, hoy esconden bajo la alfombra esa ex vocería cómplice y, con muchos meses, años de retraso, publican casos de corrupción en el coso taurino vacío, cuando ya se fue el toro, completito, con su rabo y sus orejas.

Los extremos se tocan en el punto exacto de su apuesta por la falta de memoria histórica de los lectores. A destiempo, entre ellos se dan estocadas.

No conocer la historia nos condena a repetir errores Al no comprender nuestro presente otros lo hacen por nosotros en lo ideológico-cultural, en lo económico y en lo político.

El desconocimiento provoca falta de comprensión sobre los procesos históricos que han dado como resultado nuestro presente, generando un profundo déficit democrático que se sustancia día tras día en una sociedad despolitizada y poco participativa.

Vivimos una democracia de bajo nivel y una de las causas es la apuesta al olvido. Construimos nuestra historia no con nuestro guión, sino con el de los que promovieron (y promueven) el olvido.

Ante la nueva generación de lectores, algunos políticos y medios de comunicación impresa, electrónica y de internet no comprenden su momento crucial: regresaron a su justa dimensión: son un medio que no justifica ningún fin.

Su palabra perdió peso. El único camino para recuperar un prestigio se llama credibilidad y para recuperarla, es necesario nadar contra la corriente de nuestra memoria histórica.

Con el avance de las redes sociales y el WhatsApp, la memoria de los lectores goza hoy de más salud que nunca. Como ayer, como mañana, hoy exigimos de la información no un trabajo, profesión o chamba sino una vocación. No es aceptable esa cobardía de permanecer detrás de la barrera en las corridas cuando el toro está en el ruedo.