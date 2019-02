EL NIDO DEL KAU: La edición dominical

Aún no sabía leer y ya esperaba ansioso el periódico del domingo para disfrutar de las tiras cómicas en blanco y negro. Desde entonces, la edición dominical alentó mi amor por la lectura y una preferencia especial por las publicaciones del día que nuestros primeros antepasados consagraron al Sol.

Hoy, la oferta de periódicos y páginas electrónicas es mucho más amplia que en esos lejanos años. Sin embargo, la calidad de la edición dominical se ha deteriorado en forma inversamente proporcional al abanico que nos ofrece el mercado. Aclaro: hay sus respetables excepciones.

En términos generales, al igual que el resto de la semana, los domingos se llenan con los comunicados gubernamentales y no con el trabajo reporteril. Las pocas noticias propias no se sienten frescas, dan la impresión de provenir de un congelador, recalentadas en el microondas. No las comemos con el mismo gusto con el que desayunamos cochinita pibil.

Los domingos mantienen el mismo tono y ritmo que las publicaciones del resto de la semana, sin noticias, reportajes, editoriales, fotografías, caricaturas o diseño gráfico especial que nos motiven a esperarlos siete días, como los enamorados. Un gran vacío de interés predomina en muchos medios impresos y digitales.

La situación empeora cuando un medio impreso no entiende que su más importante cliente publicitario, el Gobierno, proporciona buenos ingresos económicos a cambio de una pérdida de lectores. Abundo con un ejemplo: un viernes llega un Secretario de Estado o empresarios extranjeros, por internet nos enteramos en tiempo real de sus actividades y sus principales anuncios pero la vocería oficial difunde el comunicado de esa visita hasta el sábado: ¿qué interés te despierta leer ese comunicado oficial hasta el domingo, aunque se acomode en la portada?

Guardar buenas historias para las publicaciones dominicales es fácil. Guardar noticias de ocho columnas para ese día especial es complicado. En todo caso, apostar a los boletines gubernamentales para las portadas denota poco compromiso con los lectores, que buscan exclusivas potentes.

El domingo es especial. Para muchos, es el día libre, de reunión familiar. Los lectores dominicales no son los mismos que los del resto de la semana y tampoco quieren lo mismo que se publica los otros días. Entonces, tanto los medios impresos como los digitales deben tener un carácter propio.

Ese día, los medios se leen hasta un 30 por ciento más que en los ordinarios. En tiempo, se destina a la lectura entre una hora y hora y media, en tanto que el resto de la semana no rebasa la media hora. Por eso debe ser la bandera, lo mismo de un periódico que de un portal de internet. Está llamado a ser la estrella, el ejemplar más rentable, el que eleva los promedios de venta, el que nos atrape en su lectura.

Es un reto gráfico, visual, en diseño. Y, en contenido, debe cumplir con una gran capacidad de síntesis, para informar de los principales hechos de la semana que termina y, por encima de todo: saberlos contar ya que está dirigido a la ama de casa, a los niños, al joven, al deportista y un larga lista de segmentos.

La edición dominical debe cumplir un servicio social, ser atractiva y despertar la ansiedad de nosotros, los lectores, como en las lejanas épocas cuando nos enamoramos de los periódicos. No tomar en cuenta su importancia no acaba con los periódicos pero sí con el periodismo.