EL NIDO DEL KAU: Huele a espíritu senil

El olor del espíritu juvenil. Un perfume de rebeldía, de cambio, de esperanza. Su esencia quedó plasmada en uno de los éxitos más grandes del grupo de rock Nirvana. Un aroma convertido en el himno de una generación. “#Grunge” se hizo llamar.

Transcurría agosto de 1990, Kurt Cobain, guitarrista y cantante de la bandera del “Grunge”, Nirvana dormía borracho cuando Kathleen Hanna, vocalista de la banda de punk Bikini Kill escribió en la pared, con un marcador: “Kurt smells like Teen Spirit” (Kurt huele a espíritu juvenil). Él la interpretó como una frase revolucionaria; más tarde lamentaría el saber que ella sólo se refería a Tobi Vail, la baterista de su grupo y quien usaba esa marca comercial de desodorante. Ella era, para entonces, pareja de Kurt. El olfato de Kathleen sostenía que él estaba tan influenciado por la baterista, que llevaba su aroma a todas partes, en todas sus letras, en cada poema. En toda su música.

En el año 2009, toda la fuerza y el potente riff de guitarra de “Smells like a teen spirit” apareció un día en mi cuenta de Twitter. El vídeo clip no tendría nada raro de no ser por la cuenta que lo compartió: la de un vetusto político del PRI, un eternizado líder sindical del sector obrero, amante de la música ranchera.

-¡No sabía que le gustaba Nirvana! –exclamé, sorprendido, ante el político.

-¿Quién es esa mujer? ¡Le juro que soy inocente! –respondió el priista, todo sinceridad.

Hoy, es común que los políticos y empresarios contraten a personas para el manejo de sus redes sociales. Dejan su marca, su nombre y hasta su carrera en manos de un “Community Manager”, traducido al castellano como administrador de la comunidad. Está de más decirles a estas alturas que el entonces administrador de las cuentas del líder sindical era un fanático de Nirvana.

Hoy abundan personas que se ostentan como CM. Piensan que su función es tomar una agenda y gracias a ellos sabemos cuándo es el Día del Plátano, del Día del Gato, del Día de la Gastritis, de los cumpleaños de políticos y funcionarios. A primera hora publican la efeméride a nombre de su patrono, ya sea a título personal, marca comercial o dependencia pública.

Otros, nos bombardean a toda hora con campañas de egos tanto en publicidad como en propaganda. ¿A poco no odias ese “spam”, que es tan fácil desarmar con las opciones “silenciar” y “bloquear”. ¿Sigues a cuentas que confunden calidad con cantidad, y lo reflejan en el desequilibrio de sus números: no siguen a nadie, no quiere escucharnos?

Una palabra es la principal trampa de Twitter: seguidores. Con ella, cualquier usuario se siente un líder de opinión, un mini profeta a quien un séquito de simpatizantes adora, aplaude, festeja. La palabra “seguidores” se extendió rápidamente a otras redes sociales y extendió el efecto. La esencia de las redes sociales no es acumular seguidores sino interactuar.

El chiste de un CM es pasar invisible, que al menos nos sintamos en contacto directo con el funcionario o la dependencia que necesitamos con urgencia. No hay secretos en las redes sociales: su clave es la interactividad. Cuenta que no interactúa está condenada al fracaso; es un simple monumento a la egolatría.

Los jóvenes podrán pensar que el manejo de redes sociales huele a espíritu juvenil y sí, esa apreciación es importante si tomamos en cuenta el mercado del marketing político, pero… el manejo de la comunicación política actual nació en 1952, durante la campaña presidencial de Estados Unidos. Es decir, un administrador de comunidades merece el mayor de los respetos.

Sí, ya estoy viejo. Por eso les pido unos minutos de reflexión a la lección mediática de 1952, cuando el general Eisenhower, como representante republicano, enfrentó al demócrata Stevenson con una novedad: las intervenciones largas y aburridas en televisión sustituidas por pequeños spots que, en algunos casos, contenían dibujos animados, acompañado de música tipo comercial. El resto, es historia.- #ElNidoDelK