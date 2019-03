EL NIDO DEL KAU: Batalla de flores

Los primeros minutos son tristes cada semana, sin un seco “buenos días” en mi cita con una “Word 10” virgen, refulgente en la pantalla. Frente a ella pienso una y otra vez ¿qué escribo, qué te interesa un martes de Carnaval? En la desesperación, imagino que el chiste de ser editorialista radica en el cómo contar algo de lo que ya sabes, pero con un distinto, atractivo y divertido orden de las letras e ideas.

¿Qué escribo para los lectores de “La Verdad”? No me gusta hablar de política; en primer lugar, porque no tengo amigos políticos. En la política no hay amigos: hay intereses. Y, me enseñaron mis padres: “Cuando no tengas nada positivo y propositivo qué escribir, guarda silencio”. Por extensión, los graznidos indecentes de un viejo pajarraco, como escribiría el maestro Charles Bukowski, quien por cierto, se la rifa fuerte en frases matonas con Bob Marley. En Twitter, son los dos más grandes creadores de aforismos, de la talla de “El Arte de la guerra”.

¡Oh! A propósito de las herencias del escritor estadounidense, los niños de ahora, no sé por qué, me dicen “cállese viejo lesbiano” y me etiquetan en memes, fotos y vídeos de dinosaurios. Es una broma juvenil que no entiendo y en la cual no caeré ( :s )

Tampoco me gusta hablar de música, porque temo fastidiar a sus lectores con lo mismo de siempre: Pink Floyd. Por siempre Pink Floyd. Aunque de vez en cuando se cuelen Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, The Who, The Yardbirds, Cream, Rush… (un paréntesis, incluiré a The Doors sólo por mi amistad con Jaime Tetzpa), y antes que reportero, soy un lector ávido de las historias del rock a cargo del máster del tema en esta casa editorial: Ricardo Pat.

Menos escribo de periodismo porque no siento merecer tamaño insulto. Los primeros comunicadores yucatecos de la prensa escrita saludaban así a sus pares de la naciente industria de los noticieros en la radio y la televisión:

“¡Hola periodista!”

“¡¿Periodistaaaa?! ¡Eso lo será usted!, Yo… ¡yo soy reportero”.

Reconozco que el más bello oficio del mundo, como lo calificó el Premio Nobel de Literatura, el colombiano más mexicano que puedan imaginar, Gabriel García Márquez, tiene uno que otro lector confundido: “El Nido del Kau” no pretende impartir lecciones de moral en el periodismo, de creerse el muy muy de esta profesión, desde que me empezaron a saludar como “influencer” (En Twitter a este chiste yo le impondría el símbolo gato más la palabra Millennials “oyesamamada”, es decir: #Oyesamamada).

Nunca. No soy maestro, mucho menos ejemplo de periodismo. Soy parte de esa generación de reporteros que sólo portaban una libreta de apuntes. Para nosotros, el lector es sagrado. Escupen hacia arriba quienes creen engañar a los lectores. Muchos de ellos nos conocen mejor de que nosotros nos conocemos.

Y es cuando de la tristeza y la desesperación desaparecen para abrir brecha entre su frondoso bosque, sus cenotes únicos en el mundo, excelente gastronomía, su inusitado interés por el calor o el frío, de sus costumbres, de su forma de hablar. El amor por esos detalles tan propia de la xenofobia yucateca. Es como el tren maya abriéndose paso en la selva maya, para llevarnos a la Isla de la Fantasía.

Brotan entonces las reflexiones de un simple lector, porque la única enseñanza que me ha dejado este oficio, es que, ante y por encima de todo, los reporteros somos lectores y sabemos que el destinatario de nuestras letras merece el mayor de los respetos. Gracias por el honor de tu lectura en un martes de Carnaval.