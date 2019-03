EL CONSEJO DE LA ABUELA TIERRA: El heroísmo que dignifica

El fin de semana recibí una dosis de alegría mientras escuchaba las presentaciones de cuatro heroínas y un héroe de la abuelita Tierra, quienes han acumulado 10, 11, 12, 17 y 14 años de edad, respectivamente. Muy seguros de sus causas, uno a uno se presentaron en un concurrido foro de aventureros y amantes de la naturaleza, para pedirles que actúen pensando en el impacto generado a través de sus intromisiones al medio natural.

La heroína de menor edad inició su intervención con voz firme y delicada aseverando: _Los árboles de sus casas seguramente tiran muchas hojas pero las personas por flojera o por falta de tiempo prefieren meter esas hojas a una bolsa de plástico para tirarlas a la basura en vez de convertirlas en abono y tierra con nutrientes para sus plantas_

Inmediatamente una sonrisa de asombro se dibujó en mi rostro mientras trataba de asimilar que a la mayoría de los presentes nos habían calificado de desidiosos y perezosos. Pero los comentarios de la gente que se acercaba fueron los que distrajeron mi atención, murmuraban de su seguridad y convicción a pesar de su corta edad. Me quedé con las ganas de contarles las horas que estos niños han dedicado a entrenar como Héroes. Al igual que los deportistas disciplinados requieren de continuidad para alcanzar el dominio de técnicas de resistencia física, éstos ambientalistas adquieren conocimiento, fortalecen sus valores y emprenden sus proyectos tempranos de vida.

A veces pienso que las personas estamos acostumbradas a admirar las historias de vida que se fortalecieron producto del sufrimiento, la angustia y la vulnerabilidad. No digo que esto sean bueno o malo, quiero convencerle de que no todos los casos de éxito tienen un origen desolador, déjeme compartirle una experiencia que he tenido como mentora de los Nietos Tierra. En sus cabecitas infantiles germinan valores como la honorabilidad, esa que echa raíces profundas si es bien abonada, también he visto en sus ojos reflejarse el temor de expresar sus mensajes para defender a los seres vivos pero en sus inocentes corazones late también el valor, el cual los llena de la fuerza y coraje necesarios para liberar la bocanada convincente y en muchos casos salvadora para aquellos que pretende defender.

Recuerda usted cuando tenía 10 años qué era lo que quería ser de grande? …No se angustie en la respuesta, incluso ahora hay niños que viven enajenados en un ambiente mundano y todavía no piensan en eso, hay otros infantes en cambio que tienen como prioridad hacerse cargo de sus hermanos menores, de trabajar y de sobrevivir… y hay otros que ya están avanzando por el sendero de los proyectos tempranos de vida, sendero que seguramente no será fácil y que requerirá del apoyo de la sociedad.

Por eso un consejo de la abuela Tierra es conectar nuestros ojos con el cerebro y con el corazón, para aprender a encontrar a esos niños y adolescentes que practican el heroísmo de defender las causas ambientales. Enseñémonos a apoyar sus acciones dignas de admiración que crecen producto del compromiso por la vida. Ellos también protegen el aire, agua, suelo y demás recursos que usted, yo y todos utilizamos. Que no le sorprenda que en pocos años los Nietos Tierra se encuentren resolviendo los principales desafíos para la conservación del Planeta.