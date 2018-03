Dragon Ball Super, el fenómeno que nunca dejó de serlo.

Un un evento cultural encontré a una amiga que se encarga del marketing de una famosa cadena de restaurantes bar en la ciudad, me enseñó sus nuevas promociones y me regaló unas cortesías y me dijo: “A ver qué día vas”, yo le respondí que transmitan el último capítulo de Dragon Ball Super y me tendría ahí pues Erik y Leo (mis amigos), siempre nos reunimos para ver los capítulos y después opinar al respecto, de hecho ya tenemos nuestras teorías en la cual Frezzer logra dar la victoria.

Es real Dragon Ball Super es un fenómeno global, y en México ni que decir, cada que sucede algo relevante con algún personaje se lleva los titulares en los portales de noticias y no es para menos ya que este anime nos ha acompañado a toda la generación Millenial desde la infancia e incluso a nuestros padres que fueron los que nos presentaron este universo cuando Gokú era sólo un niño con una cola de mono y Bulma una adolescente.

Este manga inició en el año 1986 con un niño Gokú que buscaba las esferas del dragón para cumplir sus deseos, obviamente a México llegó mucho más tarde, varios años más tarde cerca del año 95, aún así era maravilloso ver el sin fin de personajes con poderes únicos e imaginar qué deseo pediría cada uno de nosotros de lograr juntar las siete esferas, fue en la segunda saga que esto “se salió de control”.

Ya éramos un país que consumía mucha televisión, telenovelas programadas todo el día, noticiarios que te decían qué hacer, programas de revista en la tarde, tal vez a los adultos les gustaba la idea pero el horario nocturno de televisión abierta era de nosotros los niños de aquel año 2000, después de ver Ranma 1/2 comenzaba ese opening que nos emocionaba a todos, un Gokú mayor, una nube voladora un pequeño hijo y nuevos personajes.

Créanme chicos generación centinela eso era la gloria de los infantes Millenial. No nos importaba que los capítulos que duran 18 minutos los alargarán hasta casi 40, entre comerciales y rellenos de la mitad del capítulo anterior, ahí nos tuvieron durante muchos años, incluso después de haber avanzado 20 capítulos volver a comenzar desde cero, no nos importó, lo veríamos de nuevo, ninguna ‘caricatura’ ha tenido tanto éxito en la televisión mexicana, sólo las series como el ‘Chavo del 8’ y ‘Malcom el de enmedio’.

Ahora es lógico pensar que sería un fenómeno mundial gracias a las redes sociales, recordemos que los 90 está de moda y es la generación 90 la que creció con Gokú, Gohan, Vegueta, Piccolo, Frezzer, Cel, Boo, 17, 18, Krilin, Bulma, Trunks del futuro y más, es por eso que el hecho de transmitir el capítulo semanalmente casi a la par que en Japón nos vuelve locos, es la nostalgia combinada con los nuevos poderes, luchas y emoción lo que regresó a la gloria al universo 7.

Muchos han criticado el hecho de que las personas se reúnan a ver el capítulo final de toda la saga, la que inició en el 86, pero créanme es parte de la cultura, y no cualquier dibujo animado logra convocar a reunir a tantos amigos como lo hace Dragón Ball, y no me sorprendería que uno de estos días mi amiga anunciará una promoción para su cadena de restaurantes bar en la que diga que en efecto habrá promoción y transmisión del capítulo 130 de la saga súper, entonces le diré “te lo dije” e invitaré a mis amigos a reunirnos. Lectores, nos vemos el próximo 17 de marzo ‘insectos’.