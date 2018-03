Diciembre será el mes para admirar el firmamento

Benito Pérez/Diario La Verdad Opinión /El hombre de negocios y banquero Jean de Monet escribió “el hombre nunca mira al cielo porque siempre lo tiene a la vista”, curiosa reflexión para un espíritu afecto a las cifras, lo tangible y los números, pero el comentario viene como anillo al dedo para la serie de espectáculos gratuitos que la naturaleza nos depara para este mes que apenas empieza. El sitio privilegiado que ocupa Quintana Roo resalta espectáculos como el de la súper luna que ocurrió anoche y que maravilló a más de uno. El cuerpo celeste lució 14 por ciento más grande y 30 por ciento más brillante según los expertos, pero para los simples mortales como su servidor, la luna lució imponente en un cielo que a ratos, se cubrió de nubes pasajeras. La NASA, el máximo referente en lo que al firmamento se refiere, no se anda por las ramas a la hora de explicar con cifras cada uno de los fenómenos, por ejemplo, asegura que la luna está a unos 384 mil kilómetros, pero anoche estuvo más cerca de la tierra, exactamente, a 357 mil 495 kilómetros de separación. En especial, otro espectáculo acontecerá el 18 de diciembre, será magnífico porque si la luna llena es el evento en el que podemos ver al satélite en todo su esplendor y debe su magnificencia a que la cara que mira hacia la tierra es iluminada por el sol, en la luna nueva del 18 de diciembre el ‘astro rey’ iluminará el lado oscuro, por lo que el cielo nocturno parecerá carecer de satélite natural en esta fase. Este espectáculo ocurrirá el 18 de diciembre y es perfecto para todos los que quieran apreciar otras estrellas en el cielo con más claridad, pues, al no haber luz de Luna -o al menos no con la intensidad de siempre-, la oscuridad se intensificará. En diciembre también tendremos el espectáculo de la lluvia de estrellas de las Gemínidas, se trata de restos del cometa 3200 Phaethon (como ejemplo, las Oriónidas son restos del cometa ‘Halley’). En otras palabras, son meteoros que se desprenden de este cometa, los cuales irradian desde la constelación de Géminis, como reporta Chema Tierra, proyecto de divulgación científica apoyado por el CONACYT. Por si fuera poco, los días 21 y 22 de diciembre se podrá presenciar la lluvia de estrellas de las Úrsidas (aunque con menor intensidad que la anterior, pues en el cielo se estiman entre 5 y 10 meteoros por hora). Las Úrsidas son restos del cometa ‘Tuttle’, que fue descubierto a finales del siglo XVIII, en 1790. De igual forma, aléjate de las luces de la ciudad y presta atención desde la noche del 21 y la ma-drugada del 22 de diciembre. El 21 de diciembre porque hay cambio de estación y en México (parte del hemisferio norte) será el primer día de invierno, mientras que en el hemisferio sur será verano.

