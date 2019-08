Detrás del podium: ¿Porque la violencia?

Inspirado en el título de l el editorial del colaborador de “La Verdad” igual que yo, Fernando Coronado, amigo y Tocayo mío, INACEPTABLES LAS AGRESIONES y al hecho de haber estado esta misma semana en la ciudad de México donde pude constatar la pintura aún fresca con la que mujeres participantes en una manifestación feminista que reclamaban respeto a sus derechos y a sus personas, lo cual es válido y añádale usted que estuve en el museo Memoria y Tolerancia que nos recuerda las atrocidades del holocausto y a la vez nos motiva con frases de célebres pacifistas como Gandhi y Martín Luther King en un recorrido que mueve a la reflexión, completando el círculo con el hecho de que asistí a ese recinto para Detrás del Podium colaborar en la presentación de La Cumbre de los Premios Nobel de la Paz a celebrarse en el mes de septiembre en Mérida, fueron tantas “coincidencias” que no me fue difícil decidir sobre qué escribir el presente artículo.

Hemos sido capaces los humanos de volar como los pájaros y navegar como los peces pero no hemos sabido convivir como hermanos reza una de las frases que leí durante mi estancia en el museo y lo relacioné con el justo reclamo de mujeres que han sido violentadas en su integridad física y particularmente en su dignidad, por lo que se alcanza a entender que la marcha no fuera del todo pacífica y estuviera cargada de una buena dosis de agresividad.

Pero mal direccionada a mi juicio y propicia intromisiones como la del energúmeno que agrede a vista y paciencia de todos (menos de la autoridad) a un reportero de televisión que cumplía con su trabajo informativo.

Es verdad que la Violencia genera violencia, y lo es también que el daño causado al patrimonio urbano de la Cdmx es reparable aunque a un alto costo para el erario, en tanto que el que se causa a mujeres violadas, vejadas y asesinadas no lo es, resulta absurdo como pegarle a la pared con las manos para desahogar algún agravio.

Si con la destrucción causada se acaba el problema que se reclama, entonces adelante! Pero temo que no será así, aunque se logró la llamada de atención nacional.

SI mi esposa o hijas fueran víctimas de acciones propias de animales salvajes que responden sólo a sus instintos (con el perdón de los animales) dejando de lado la razón y los sentimientos propios del ser humano, estaría furioso y reclamando justicia, pero si en mis arrebatos daño su vehículo o lapido su casa o negocio, por supuesto que usted estará muy disgustado y también reclamará castigo ejemplar para el culpable.

Todas las partes tienen su razón, menos los agresores de mujeres quienes debieran recibir castigo ejemplar y la condena pública. Entonces el reclamo debe dirigirse a quienes hacen y a los que aplican las leyes, a la autoridad investigadora y policíaca para que hagan mejor su trabajo y no reduzcan, sino eliminen las estadísticas en este rubro, coincido con ellas en que.. NI UNA MÁS! Así con mayúsculas.

El otro punto pero a largo plazo (el problema es urgente) es la educación, primeramente en la familia donde se debe infundir el valor del respeto y la tolerancia, las mujeres son seres humanos y no objetos de placer, el género masculino es de hombres no de machos, el femenino es de mujeres tan valiosas como nosotros y no de hembras o sujetos de reproducción.

La sociedad nos necesita a ambos, levantemos la voz, pero en el lugar adecuado, congreso de la Unión (ambas cámaras), Fiscalía general de la República y de los Estados, Palacio Nacional, medios de comunicación entre otros.

Las escuelas también tienen responsabilidad, aún no entiendo la eliminación de la materia de Civismo de los planes de estudio, desde la educación básica se deben transmitir valores y hacer ver a niños y jóvenes del peligro de no aplicarlos en nuestra vida diaria.

Hagamos algo y pronto antes de que tengamos más temas que lamentar, México merece lo mejor, de que sirve la productividad, en la que por cierto tampoco estamos bien, si nuestras hijas, hermanas o amigas viven en peligro por el solo hecho de ser mujeres.