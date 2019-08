Detrás del podium: ¡Las matemáticas no son tan difíciles!

Cuando estudiante las ciencias básicas (Matemáticas, Física y Química) se me hacían complicadas y siempre necesite refuerzo académico para aprobar, y subrayo que pase el examen, pero mi aprendizaje al respecto no fue suficiente, simplemente cumplí el requisito.

Al llegar a la edad adulta entendí que las operaciones matemáticas obedecen a una lógica numérica y los resultados suelen ser irrebatibles, o alguien puede discutir que 2 X 4=8? El teorema de Pitagoras sigue vigente y los problemas se resuelven con la aplicación de fórmulas probadas.

En cambio en el terreno de las ciencias sociales, la conducta humana a veces es impredecible Incluso en ocasiones irracional y las fórmulas son relativas, lo que hoy es paradigma, mañana es desconocido o hasta repugnable según el tiempo y las circunstancias.

O acaso alguien pensó que pudieran convivir en los tres poderes del Estado y en los tres niveles de Gobierno tantos colores de respectivas fuerzas políticas?.

En lo deportivo, cuando un equipo de nuestro estado compite contra el de otra entidad, invariablemente nuestro apoyo se vuelca a favor de nuestros representantes en la cancha.. Yucatán ante todo.

En política, 2 candidatos aspiran a la presidencia nacional de su Partido y muchos encumbrados militantes apoyan alegremente al candidato de Campeche, si el susodicho aspirante gana, preferirá apoyar a los yucatecos antes que a los de su estado? Cosa de ellos.

En la acera de enfrente la contienda es por el comité directivo municipal en Mérida, y pareciera que en un bando se esfuerzan más por resaltar las debilidades del rival en vez de difundir las propias fortalezas y trayectoria del candidato al que apoyan.

Algunos se erizan porque el alcalde Renan Barrera manifiesta su aspiración de repetir en la boleta electoral de 2021 para un nuevo período de gobierno municipal hasta el 2024, pero la ley se lo permite, su Partido decidirá en su momento si lo postula, y el electorado decidirá si le reitera su voto, si pasa por todos estos filtros, pues volverá a ser presidente municipal, para ello deberá dar buenos resultados, y si esto ocurre, la ciudad y el municipio saldrán ganando, no soy pitoniso ni tengo bola de cristal, pero esto es razonablemente posible a reserva de que en política 2+2 no siempre dan 4.

Así las cosas en el terreno de lo humano y lo social todo es posible, se repite por todos los medios que combinar el alcohol con el volante es de funestas consecuencias y Chole! seguimos enterándonos por todos los medios de nuevos y mortales accidentes como el sucedido en Ticul hace unos cuantos días.

Siguen habiendo embarazos juveniles no deseados a pesar de tanta información a la mano, violencia familiar, tabaquismo y otras indeseables conductas que en teoría se pueden evitar, pero en la práctica la terquedad y cerrazón humana no lo han permitido.

Así que si yo regresara en el tiempo, probablemente me aplicaría más en la física, las fórmulas y los números que son exactos e infalibles y con métodos docentes modernos y más flexibles probablemente los aprendería. Pero debo admitir que las ciencias sociales son apasionantes y me han permitido asomar a diversos ámbitos de la vida de nuestro estado en vivo y a todo color, lo que conlleva disfrutar sus paisajes y a su gente es un agasajo salir a municipios para cumplir con mi labor de presentador en los eventos del gobernador y ser reconocido por personas amables que me conocieron en otros tiempos y que entienden que no soy un árbol que se siembra en un lugar y ahí se queda por siempre, hoy me llena trabajar para un gobierno diferente que tiene elevados objetivos y busca transformar a Yucatán, conservo amistades construidas al paso del tiempo a las que guardo respeto y aprecio y disfruto de conocer a nuevos compañeros de vida y trabajo que comparten ideas positivas y se esfuerzan a diario por cumplir nuestras encomiendas, al final del camino nos encontraremos todos en convivencia bajo una frondosa Ceiba que cobija a los hombres y mujeres buenos que llevaron una vida recta y sirvieron a la tierra que los vio nacer, como diría Antonio Mediz Bolio en su obra Canek. ¡Hasta la próxima, siempre por la Verdad!.