Detrás del podium: ¡Fiestas patrias, viva México!

Detrás del podium: ¡Fiestas patrias, viva mexico!

Las fechas ya muy próximas del mes de septiembre traen consigo ritos y tradiciones que cumplimos fielmente los mexicanos de todos los estratos sociales, algunos, los más pudientes, ya preparan el Pozole estilo Jalisco, los chiles en nogada, por supuesto se proveen de Tequila y preparan la garganta para gritar a todo pulmón Viva México! la noche del tradicional grito de independencia el 15 de septiembre.

La historia la conocemos todos, nos la enseñan desde la primaria, pero que estamos haciendo los mexicanos del siglo XXI para que realmente Viva México.

Porque cuando uno ve a un indigente beber agua de un charco, cuando una mujer parturienta o un anciano enfermo tiene que esperar días o semanas para ser atendido en una institución de salud pública, cuando revisamos los indicadores de criminalidad y violencia y vemos a nuestro presidente pedirle a los delincuentes que por favor se porten bien y no hagan cosas malas en vez de aplicar todo el rigor de la ley o vemos la gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, aunque reciben su beca y otros aspectos que integran la agenda noticiosa del país en la vida diaria, se nos quitan las ganas de celebrar.

Porque el origen de estos festejos proviene de la lucha de valerosos hombres y mujeres que dieron su vida para que hoy tengamos patria más no estoy seguro si libertad e independencia pues un soplido de Mr Trump nos pone a temblar por amenazas de aranceles, muros y cerrojo a la migración, aunque hay que admitir que está en su derecho.

No se puede hablar de independencia con una economía que apenas crece décimas de punto, como si yo saliera a festejar mis deudas y carencias económicas, no lo cree usted?.

La expectativa se centra en cómo será la ceremonia del grito en este nuevo régimen de gobierno, como se va a portar la gente, que ya no habrá suntuosa celebración para unos cuantos en Palacio Nacional y supongo que tampoco en los Estados, eso está bien, pero no es suficiente, más bien pose para la foto, haganlo pero no hagan de eso un eje mediático.

Se requiere mayor bienestar y más oportunidades de trabajo que las que anuncia Amlo, ser más solidarios para con los que menos tienen, tener más conciencia social, gritar en el pase de lista de los niños héroes que defendieron el castillo de chapultepec Murió POR LA PATRIA me emociona pero no me satisface, mientras sigan muriendo inocentes en manos del crimen organizado o de hambre por falta de recursos para o tener los alimentos, miéntras la justicia deje libres a asesinos dizque por fallas en el proceso, los ricos sean cada vez más ricos y los pobres más pobres, me cuesta trabajo gritar Viva México.

Que vamos a hacer a partir de hoy para que México siga viviendo? Si nos importa, respondamos la pregunta y pongamos manos a la obra antes de que sea demasiado tarde.

Celebremos en familia, pero hago un llamado a la conciencia de que nuestro país ya no soporta más corrupción, impunidad y sainetes políticos en las cámaras del congreso de la Unión, hagamos cada quien desde su trinchera algo que nos permita festejar con legítimo orgullo nuestras fiestas patrias