Detrás del podium: ¡Amor y Paz!

Con este tipo de expresiones coloquiales, el presidente de México llama la atención hacia su objetivo (también nuestro) de pacificar al país, pero dudo mucho que su convocatoria tenga efecto en los “malosos” que tienen en jaque a las autoridades, me mueve más la frase “Hay que prepararse para la guerra, para conservar la paz”.

Hace un par de noches vi en los noticiarios nacionales arteras agresiones de gente sin valores de ninguna índole a soldados del ejército mexicano tanto en Puebla como en la ciudad de México en el acceso de Palacio Nacional.

Las imágenes me causaron indignación pues los elementos castrenses tenían órdenes de no responder a los golpes para no violentar a los salvajes que lapidaban edificios públicos y privados.

Ciertamente no queremos un ejército represor y violento hacia la sociedad, pero para eso la Constitución los dotó de facultades para repeler al invasor, en el supuesto de que lo haya, y funciones muy claras para salvaguardar el orden nacional (para eso están las policías).

Pero mandarlos a ser golpeados sin respuesta, me parece permitir que se golpeé a una institución que debe ser orgullo de los mexicanos.

Ante estos hechos, el General Secretario de la Defensa Nacional ha declarado que a partir del 1o de octubre los elementos de su dependencia estarán autorizados a reaccionar con la misma intensidad de la agresión, lo que no queda claro es como medir esa intensidad para responder adecuadamente, me pegas.. te pego?.

Reza un dicho respecto al uso de las armas nacionales(aquellas que se cubrieron de gloria en la batalla de Puebla, en defensa de la patria ante la invasión francesa) “No me saques sin razón, ni me guardes sin honor”.

Compartimos el deseo de poner un alto a la violencia en todo el territorio mexicano, pero por favor no permitamos la deshonra de nuestro ejército, cada quien a su trinchera y los delincuentes a la cárcel!.