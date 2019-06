Detrás del Podium: ¿De que sirven las leyes?

Usted dirá amable lector que toda sociedad civilizada las tiene para mantener la armonía y sana convivencia entre sus integrantes, y yo le concedo toda la razón, pero si estas por perfectas que sean no se acatan, entonces se convierten en letra muerta.

Le digo lo anterior porque el pasado domingo decidí pasar unas horas en la playa, para lo cual me trasladé al puerto de Chelem y me encontré con un mar espléndido y condiciones climáticas excelentes para disfrutar del maravilloso espectáculo que nos brinda la naturaleza, pero... Siempre lo hay, dándonos un baño en las aguas cristalinas, de repente en mi pie sentí algo raro, me sumerjo y Sorpresa!! una bolsa de de plástico en el fondo, suerte que no se la tragó un pez.

Vasos de unicel, bolsas de botana, latas eran frecuentes a la vista, levanté las que pude, pero aún conservo el enojo de la inconsciencia de la gente que las arroja en la orilla sin medir las consecuencias y me pregunto porque agredir a la naturaleza que tanto nos pródiga?

Supongo que por ignorancia o valemadrismo; recientemente el Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el Gobernador Mauricio Vila sobre la Ley de Gestión Integral de Residuos que contempla entre otras cosas la transición gradual hasta lograr la sustitución, eliminación y consecuentemente la prohibición de bolsas plásticas de acarreo de un solo uso entregadas a título gratuito de manera onerosa en establecimientos comerciales.

El Diputado Harry Rodríguez Botello Fierro, presidente de la comisión de medio ambiente, señaló que la ley se aplicará en 3 etapas involucrando a tiendas de mayoreo y menudeo limitando y suprimiendo luego la venta de vasos y platos de unicel y popotes.

Claro hay que pensar que será de las empresas fabricantes y sus trabajadores, pero el fin justifica los medios, diría Maquiavelo y en este caso el propósito es proteger a la naturaleza.

A partir del mes de octubre deberán minimizar la entrega de bolsas de plástico, pues de lo contrario, serán acreedores de multas hasta de dos millones de pesos.

Pero creo que el problema no es sólo el plástico sino el destino final del mismo, es decir lo que el ciudadano hace con los productos después de usarlos.

Aquí es donde me pregunto si no debiéramos ser más estrictos en las sanciones a quien se descubra in fraganti tirando basura a otro lado que no sea el depósito correspondiente.

Ah pero no hay! Parques, espacios públicos como la playa los demandan;pero que cree? Se los roban o los destruyen, y así como? Educación y civilidad son una primera respuesta, pero si esta no funciona, fuertes multas y porque no, hasta pena corporal sin duda harán que tengamos mayor obediencia a leyes y reglamentos como sucede con el alcoholimetro, creado para disminuir los accidentes de tránsito por consumo de bebidas embriagantes, ya lo pensamos antes de ponernos al volante si estamos enfiestados.

La ley es buena como otras, pero desafortunadamente el culpable de que las bolsas lleguen a sitios inadecuados no es el fabricante sino el usuario, por ende también debe tener responsabilidad en el asunto.

Cuidemos las playas, hagamos de Yucatán un estado limpio, transformemos suciedad en limpieza como si se tratara de nuestra casa, nuestros hijos merecen un mejor ambiente, comportemonos como adultos, no esperemos el castigo para entrar en razón, hagamoslo por convicción y demos sentido a esta nueva ley de loables propósitos.

Se aproxima el éxodo de vacacionistas a la playa, seamos empaticos con sus habitantes y visitas, Yucatán debe de ser no sólo el Estado más seguro del país, sino el mas limpio de México!