Detesto las despedidas...

Justo cuando creí que ya había quedado claro que detesto las despedidas… estas llegan en combo. Terminar una relación, del tipo que sea, nunca es fácil. Aunque la gente vea esto como un fracaso, siempre he creído que se requiere valor para tomar esta decisión.

Hoy, las despedidas llegan en paquete… tal parece que a medida que avanza la vida, nosotros también lo hacemos. Benditos placeres de ser cambiantes y descubrirnos día a día, es eso mismo lo que nos lleva a tomar decisiones.

En algunas, este camino implica cambiar tu vida, tu rutina, tus hábitos. Dejar todo eso a lo que estábamos acostumbrados, lo que se convirtió en nuestra rutina y sin darnos cuenta, se volvió nuestra zona de confort.

Si bien es tan bonito cuando uno se siente a gusto donde se encuentra, existe una línea muy delgada entre esta y la zona de confort. A veces, llega el momento donde uno quiere más, más sueños, más metas, más retos.

Crecimiento personal y profesional. Siempre lo he dicho y lo diré, uno a esta vida viene a hacer lo que más feliz le haga, que le haga pensar que está pasando por el mejor momento, todos los días de su vida… claro, sin herir a los demás.

Es esto mismo lo que a veces nos lleva a cambiar el camino y a replantearse las cosas, en busca de nuevos horizontes. Aunque la tristeza me invade por no poderlos ver todos los días, también me hace feliz verlos partir a cumplir sus objetivos.

Las despedidas nunca son fáciles, pero me reconforta pensar que esto es un “Hasta luego”. Si recuerdo dónde estábamos hace unos meses y dónde estamos ahora, no puedo hacer más, que sentirme orgullosa de ustedes.

A su lado se marcharán risas, llantos, complicidades, enojos, regaños… principalmente, el encontrar en ustedes un equipo. Un equipo que tuvo días buenos y días malos, pero que supo salir adelante ante todo.

Se crearon alianzas que jamás pensé ver realidad. No cabe duda que ha sido un verdadero placer compartir tantos momentos, momentos que espero vayan más allá el lugar donde coincidimos tanto tiempo. En fin, hay tantas cosas que quisiera decirles, pero ya las saben y ya las sé... Además de que se agotan los caracteres, ja, ja, ja...

Pd. Sin más por el momento, les digo hasta pronto. Deseándoles que abran bien esas alas, porque están por emprender un vuelo muy alto, mismo que nunca deberán permitir que les limiten.

- Twitter e Instagram: @lucruzc