Despenalización del aborto en Oaxaca

En Oaxaca se despenalizó el aborto con veinticuatro votos a favor y solamente doce en contra. El aborto fue aprobado en lo general y particular hasta las doce semanas de gestación.

El dictamen que fue impulsado y aprobado por legisladores morenistas modificaron los artículos 312, 313, 315 y 316 de su código penal, esto convirtió a Oaxaca en la segunda entidad del país en permitir la interrupción legal del embarazo, la primera es la Ciudad de México.

Existen varias condiciones para que el aborto sea válido; se debe practicar antes de las doce semanas de gestación, ya que una vez que suceda la implantación del embrión en el endometrio se castigará con una pena de tres a seis meses de prisión o bien con 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad.

De acuerdo a las modificaciones del código penal de Oaxaca, la mujer no podrá ser acusada o sancionada por el delito de aborto después de la semana doce de gestación siempre y cuando haya sido el resultado de una imprudencia de la embarazada o deviniese de una causa natural; sea el resultado de una violación o inseminación artificial no consentida, y cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer.

Esta nueva despenalización fue motivada por marchas feministas, ya que se tiene un registro de nueve mil abortos clandestinos al año, y de acuerdo a los registros del INEGI, el 17% son practicados en menores de veinte años y es la tercera causa de mortalidad materna.

Otro de los motivos es porque las mujeres de la entidad enfrentan acusaciones legales por haberse sometido a esta práctica, actualmente cuentan con cuarenta y nueve carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto y por lo menos veinte mujeres han sido detenidas.

Un comentario importante es que la diputada Magaly López Domínguez, afirmó que nadie está a favor del aborto, sino que están a favor de salvar la vida de las mujeres que se ven obligadas a tomar esta medida.

Los legisladores afirman que tomar esta decisión no fue fácil, ya que existía la presión por parte de varios grupos religiosos, sin embargo esta iniciativa fue presentada hace diez años, sin embargo no se contaba con el contexto legal sino hasta ahora. La diputada Hilda Pérez Luis comentó que existe la norma de salud 046 en donde contempla este nuevo apoyo hacia las mujeres y reafirmó hacia los doctores que no existirá penalización para ellos.

De acuerdo al código penal de Quintana Roo, el aborto es legal bajo estos supuestos: cuando el embarazo sea producto de una violación, y que esta haya sido denunciada en el ministerio público y siempre y cuando sea antes de los noventa días de gestación.

Cuando de acuerdo a dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto nacerá con alteraciones genéticas o congénitas y que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves. Y por último cuando sea necesario para evitar un grave peligro en la vida de la mujer.