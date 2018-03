Desde la pluma y tinta de una azulcrema en sábado de clásico joven

América ganará este clásico joven. Si nos dejáramos guiar por las estadísticas así sería, aunque el futbol sabe de números pero nunca han dependido de ellos.

Este partido siempre ha mantenido una rivalidad interesante, ya que son dos conjuntos con los que más aficionados cuentan a nivel nacional con doce y ocho títulos de Liga respectivamente.

El primer enfrentamiento entre azulcremas y celestes se registró un 30 de agosto de 1964, es decir hace 54 años.

Además, ambas escuadras juegan en la Ciudad de México, aunque Cruz Azul tuvo sus orígenes en el Estado de Hidalgo.

Otra cosa que hay que destacar es que los dos compartirán el Estadio Azteca como casa, ya que esta temporada el Estadio Azul será demolido por lo que los celestes emigrarán a la casa azulcrema.

En este sentido, creo que es buen momento para que las águilas ganen y así reciban a manera de “bienvenida” a la máquina que pretenderá adueñarse del Coloso de Santa Úrsula cuando las butacas, el corazón y el alma de aquel inmueble es 100% azulcrema. Lo siento pero así ha sido siempre y así seguirá siendo.

América ha ganado este anhelado y muchas veces polémico encuentro más veces que Cruz Azul, para ser exactos, estamos hablando de 61 contra 51 sumando un total de 170 duelos.

Por cierto, uno de los mejores partidos que estos equipos le han brindado al futbol mexicano, fue aquella cardiaca final del 2013. Recuerdo con nostalgia y precisión todo. Se sufrió pero finalmente se celebró el doble y daría lo que fuera por vivir en algún momento de mi vida algo así apoyando desde las butacas del Estadio.

Puedo incluso comprender la frustración que los cruzazulinos sintieron y es que no era para menos, ni siquiera puedo decir que se confiaron en el resultado que los favorecía, fue un contundente golpe de suerte sumado con determinación y ganas de obtener ese título de parte de los azulcremas.

Hace unas semanas, mientras realizaba el cotidiano “refresh” en Twitter, me encontré con una columna de una chica pambolera aficionada a los celestes, su columna me conmovió hasta cierto punto porque denotaba mucho amor y pasión por su equipo, el cual mencionaba, le ha causado múltiples sufrimientos con tantas derrotas.

Lamentablemente no recuerdo el nombre de la aficionada quien firmaba esa columna pero sin duda me gustaría decirle que su columna ha sido de las que más me gustaron este mes aunque el final fue…lamentable.

Ella terminaba su columna diciendo que no le importaba el resultado ya que a pesar de que este sábado, Cruz Azul perdiera, ella estaría apoyándolo incondicionalmente, en buenas, malas y peores pero ¡Vaya! ¡Semejante Atrocidad!

¿Quién soy yo para cambiar su opinión pero tan acostumbrados están a perder que denotan que así será? Bueno yo también opino que al equipo de los amores hay que apoyarlo frente a cualquier situación pero ¿qué pasó con el ‘hoy gana papa’? (Y no sé (Cuanta cosa más)

Pero bueno ya veremos que pase hoy por la noche cuando mis queridas águilas reciban en el gran Coloso de Santa Úrsula a la máquina celeste, por supuesto esperando un resultado favorable que también nos ayude a subir peldaños.