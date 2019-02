“Desde la Tierra del Sol”: ¿Qué significa la palabra cultura?

Hablando de nuestra cultura nos hemos preguntado qué quiere decir exactamente la palabra CULTURA?

Siempre la referimos al arte y estimados lectores, no es precisamente así. La palabra cultura es muy, pero muy extensa y es lo que hace el hombre día con día todo, todo lo que realiza eso es cultura. El arte fortalece la cultura. Si los habitantes de una ciudad, la mayoría de ellos, se dedican a alguna actividad artística, esto profundiza la cultura de una ciudad. Si los habitantes de una ciudad leen, escriben, si esta ciudad tiene esculturas en sus avenidas tiene murales en las calles, abundan las galerías, los teatros y los cientos de museos, estaríamos hablando de una ciudad altamente cultural porque el arte profundiza y eleva en todos los sentidos y todo, todo lo que hagamos.

Es aquí entonces donde es muy importante que fortalezcamos el quehacer artístico y a los artistas, hombres y mujeres que valientemente se dedican a esta actividad. Es muy importante que las personas que tienen un poder adquisitivo elevado consuman esculturas, pinturas, obras de arte con las que puedan decorar el espíritu de la casa que habitan.

Es muy importante que el gobierno fortalezca una ciudad basada en el quehacer artístico y entonces seamos una ciudad altamente cultural.

Parece increíble pero es una realidad que el último gran fastuoso y lujoso teatro recinto del arte se haya edificado en Mérida hace más de 100 años y me refiero al teatro José Peón y Contreras; fue entonces un empresario que amaba el arte el que lo construyó. Tristemente en la actualidad los empresarios aman construir plazas comerciales pequeñas muy pequeñas casas, privadas habitacionales, edificios y gasolineras que ya abundan.

Los empresarios están muy alejados en pensar en construir otro recinto artístico de la magnitud del teatro José Peón Contreras. Pero por qué sucede esto? La respuesta es: Porque estas personas que actualmente son emprendedores y comerciantes, hombres de negocios, no recibieron en su casa o no tuvieron contacto con el arte, si ellos tocarán instrumentos como el piano, el violín etc... si ellos hubieran acudido desde pequeños a obras de teatro, si tuvieran un acervo artístico elevado entonces pensarían en edificar otras cosas mejores que locales comerciales.

Y en otro sentido, el arte no se debe de centralizar, el arte se debe de expandir a los cuatro puntos cardinales de una ciudad edificando también centros de cultura en los cuatro puntos cardinales y así no sólo daremos empleo a todos esos artistas, crearemos también el fortalecimiento educativo a los niños y jóvenes que habitan en nuestra ciudad que por cierto está creciendo a pasos agigantados y así como está creciendo a pasos agigantados es el momento de crecer también los espacios artísticos al norte, sur, oriente y poniente. Invitamos a esos jóvenes emprendedores a experimentados hombres de negocios a que piensen que el amor que tienen por su ciudad no sólo lo digan si no también lo reflejen en sus acciones invirtiendo en nuevos teatros en galerías y en museos. Invitamos también a fortalecer la materia de artes en todas las escuelas, sobre todo las públicas, a difundir el arte desde nuestros hogares. Pero claro eso es una tarea que debe de ir de la de nuestras autoridades.

Los artistas somos los encargados de que prevalezca el patrimonio de nuestra sociedad. Si no hubieran existido esos grandes escultores mayas no conoceríamos o conoceríamos muy poco acerca de esa gran cultura, sin esos grandes arquitectos y constructores mayas no tendríamos esas pirámides que tanto presumimos y mucho ingreso monetario producen para nuestro estado.

Gracias a esos grandes artistas mayas la economía de Yucatán se fortalece a través del turismo.

CULTURA: lo que el hombre hace día con día.Y tú qué haces?