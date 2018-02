Desde el pódium: Transporte más eficiente

Fernando Río

La movilidad es uno de los temas más indispensables para el desarrollo de cualquier núcleo urbano; hacer un buen análisis, planeación e implementación de políticas públicas en la materia requiere de tener visión a mediano y a largo plazo.

Ante el crecimiento demográfico, y un espectro más amplio en la desigualdad socioeconómica, la población necesita contar con los medios suficientes para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, escuelas o espacios de recreación prácticamente todo el año.

Mérida emerge como un municipio cada vez más atractivo para el resto del país, porque con sus altos niveles de seguridad y una economía cada vez más dinámica, muchos residentes de otros estados llegan a vivir a esta tierra, generando un impacto notorio en los servicios públicos.

La capital yucateca se ha transformado en muchos sentidos, pero estos cambios no se han reflejado en mejores condiciones de transportación, producto de una multiplicidad de factores.

Los fundadores de la ciudad quizá no consideraron estos hechos, por lo que la proyección urbanística de hace 50 o 60 años no fue idealizada para sentar las bases de un área metropolitana con las necesidades que hoy tenemos.

En una época donde existen métodos alternativos de transporte como la bicicleta, nuestras calles aún no poseen de los elementos indispensables para salvaguardar la integridad física tanto de los ciclistas, peatones o conductores por igual.

Durante una entrevista que recientemente le realicé al empresario transportista Marco Antonio González Canto observamos y coincidimos en la necesidad que tienen los concesionarios con el Gobierno del Estado de privilegiar el diálogo para encontrar juntos la solución que beneficie a ambas partes.

Solamente las escuelas de la Universidad Autónoma de Yucatán contarán, el próximo curso, con más de 2,500 alumnos ubicados en sus campus periféricos; necesitarán un transporte digno, eficiente y seguro que los lleve de sus centros de aprendizaje a los hogares.

El Situr, me decía el licenciado González Canto, es clave para alcanzar estos objetivos, sin embargo, aún no se ha consolidado como una oferta atractiva para los usuarios, porque la solución no es adquirir más unidades, esto solamente genera más contaminación y peor circulación vial.

También tenemos que considerar lo apremiante que resulta para un sector como el transportista, amortiguar los incrementos diarios del diesel, de las refacciones, del mantenimiento y de todos aquellos costos que resultan de la operatividad diaria.

Los conductores tienen familias y éstas requieren de servicios médicos, los empresarios realizan por muchos años inversiones en las unidades, por lo que es normal que exijan un incremento en las tarifas como cualquier producto a la disposición de la gente.

Ser inteligentes en la planeación urbana para los siguientes 20 años será una de las claves en este esfuerzo. Los gobiernos, tanto estatal como municipal, que entrarán en funciones este 2018 deberán colaborar con la iniciativa privada para resolver lo complejo que resulta el transporte urbano.

El problema es sencillo pero complejo al mismo tiempo: los usuarios quieren ser transportados con eficiencia pagando un costo asequible a sus bolsillos mientras que los empresarios necesitan obtener los dividendos para seguir contribuyendo a la economía y calidad de vida de los yucatecos.