Desde el podium: ¿Qué hacemos con los jóvenes?

Desde el podium: ¿Que hacemos con los jóvenes?

La pregunta no conlleva un reclamo, no son una carga, sino una responsabilidad para la generación adulta que debe prodigarles una formación en valores, conocimientos y habilidades que les permita llegado el momento participar activamente en la vida productiva del país y recibir a cambio la justa retribución que les permita una vida digna al margen de actividades ilícitas que tanto daño han causado a nuestra sociedad como el crimen la corrupción y su inseparable compañera; la impunidad.

Conversando por separado con parejas de amigos, externaban su preocupación por la ausencia de oportunidades laborales que les permitan a los chavos iniciar una carrera en la que vayan ganando experiencia y obtener una remuneración justa y adecuada.

En un caso la plática se refería a un joven ingeniero civil con maestría terminada que encontró un empleo en una empresa constructora con un salario de $4,000 mensuales con la promesa de que en un plazo de seis meses tendría $6,000 de sueldo si cumplía sus funciones de acuerdo con los estándares establecidos por sus contratantes.

Pero cumplido el plazo, el aumento no llegó, bueno esperemos un par de meses más.. y nada. Dialoga con los directivos y la respuesta es: no hay para mas, esta baja la chamba,a lo que el joven responde que buscará otros horizontes para no estacionarse en un lugar que no le garantiza desarrollo profesional y económico.

Actualmente se dedica a la venta de paneles solares y dado que se trata de una tecnología innovadora, útil y en expansión pudiera tener éxito en un mediano plazo, pues actualmente la inversión no está al alcance de la mayoría de los ciudadanos.

Hasta ahí la historia seguramente tendrá nuevos episodios, pero la pregunta que salta a mi mente es si para vender este producto se requieren estudios de maestría? o el grado es un exceso que si bien no estorba, hablamos de una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo.

El segundo caso se refiere a una chica con licenciatura en nutrición que actualmente da consulta en su casa con la consiguiente alteración de la rutina del hogar para el resto de los miembros de la familia.

El padre hace cuentas para apoyarla pero me dice que el poner un consultorio implica el pago de una renta, energía eléctrica, compra de mobiliario, decoración, teléfono,etc. por lo que necesitaría un mínimo de 20 pacientes para sufragar los gastos y tener alguna utilidad para poder vivir de manera independiente.

Entonces los muchachos dicen; hoy día me conviene ser nini y recibir una beca del gobierno federal, pero los papás decimos que les hemos dado alas para que vuelen alto lleguen a mejor sitio como debe ser, la generación actual pone o debe poner las condiciones para que los que vienen partan de una base superior a la que tuvimos nosotros.

Al no suceder lo que parece natural, muchos de ellos caen en las garras del ocio o el delito o en el mejor de los casos llegan a los 30 y todavía viven con papá y mamá y estos a su vez llegan a los 60 todavía con una carga importante de gastos y fricciones generacionales por la convivencia con jóvenes con hábitos de Video diferentes a los que nosotros tuvimos.

Y usted dirá a estas alturas que vive estas circunstancias, pero cuál es la solución.

Considero que por el lado familiar, hacerles ver que la vida es bella pero dura, la juventud es para disfrutar de amigos, fiesta y otras cosas, pero desde ahí se deben poner los cimientos de la actividad que habrán de tener cuando mayores, infundir en ellos disciplina, responsabilidad y dedicación al trabajo, los frutos sólo se cosechan cuando se ha sembrado y cuidado el crecimiento de la planta.

El gobierno más que paternalista debe propiciar las condiciones para el desarrollo de la libre empresa y la consecuente creación de empleos y fomentar a la vez el desarrollo de jóvenes emprendedores.

Los empresarios deben considerar abrir sus puertas a ideas frescas, a recién egresados que ya preparados requieren las vivencias empresariales que sólo llegan trabajando, demos la oportunidad de que demuestres su talento y sus ganas de salir adelante, la sociedad debe renovarse para no morir, es responsabilidad de todos que la nueva generación supere a la anterior para bien también de todos.