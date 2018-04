Desde el pódium: Post-debate: El primer round

Fernando Río Rosado

La democracia es uno de los elementos más importantes para la constitución de los gobiernos; valida y garantiza la elección de los ciudadanos y que la decisión que hicieron en las urnas se respete, brindando certidumbre en la continuidad o transición de Gobierno.

El debate, como un encuentro y oposición de ideas, sirve como un barómetro de la capacidad de los candidatos y es uno de los instrumentos más utilizados en el proceso electoral. Debatir se ha convertido en un aspecto clave para los millones de potenciales sufragantes, especialmente aquellos que se encuentran indecisos.

En el Palacio de Minería, se reunieron cinco actores de la política nacional, una mujer y cuatro hombres, y quienes, durante 90 minutos se enfrascaron en un campo de batalla con el objetivo de gobernar el destino de más de 120 millones de mexicanos y mexicanas.

Del análisis post-debate, al menos en propuestas, podemos decir poco. Escaseó la creatividad en las grandes ideas o planteamientos nacionales que resuelvan los problemas más urgentes del país, como la inseguridad, la salud o el desarrollo del campo, ese sector agrícola tan olvidado por las últimas 5 décadas.

Vimos a una Margarita insegura, cargando, como el “Pípila” el lastre llamado Felipe Calderón, esquivando dudas sobre la ineficiencia del mandato de éste último. Ya sobre el final, en tiempo complementario, Zavala asomó un desliz de sus ideas, enfocadas primordialmente hacia las mujeres.

Finalmente un “Bronco” se subió a la boleta, ayudado por las autoridades electoral. Jaime, lejos de una opción real, se presenta como un “agitador” de las masas, queriéndole cortar, literalmente, las manos a los ladrones; sus tres puntos porcentuales en las encuestas le permiten precisamente eso, generar escándalo.

Pepe Mead, el ciudadano que no es priista, pero sí lo es, llegó a la palestra con un plan de juego bien definido: demostrarle a la gente su preparación académica y rango de conocimientos, resultando en un exceso de rigidez y poca naturalidad ante los electores. Él también lleva sobre sus espaldas a Javier Duarte, a César Duarte y a Beto Borge.

Por su parte, Ricardo Anaya, para muchos el triunfador del debate, utilizó correctamente sus tiempos, presentó ideas, atacó al puntero y contraatacó los embates de sus adversarios. Los principales medios y casas encuestadoras coincidieron en que el queretano conectó más con la gente.

El eterno Andrés Manuel López Obrador, en su ya debate presidencial número…ya perdí la cuenta, no llegó a ganar, sino a no perder por “goleada”. Tímido y absorto en sí mismo, demostró que los debates no son ni serán su fortaleza, atrás de él lo sostienen millones y millones de mexicanos cansados del sistema y del bipartidismo tradicional.

Veremos cuántos puntos baja el político tabasqueño, quien deberá ajustar su estrategia y prepararse mejor para los próximos dos debates, en las ciudades de Tijuana y de Mérida. Sería un error para AMLO confiarse como en el 2006, la balanza se puede inclinar en 60 días, especialmente si como se rumora, Margarita o el Bronco, declinan por alguno de los contendientes más fuertes.