Desde el pódium: Llegó diciembre

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla! Y que llegó Diciembre, caen las últimas hojas del calendario 2018, las anteriores han caído con tal rapidez que no las sentimos, sin embargo la orilla está a la vista; cuántas cosas han pasado.

De inicio, la renovación de autoridades (año intensamente político) desde los primeros días de enero, las llamadas pre Campañas, los Precandidatos principalmente a Gobernador del Estado y a la Presidencia de la República surgen y levantan comentarios de toda índole, recorren el Estado y País, algunos se dan a notar, otros con el traje Gris.

Transcurren los meses con todas sus costumbres paganas, religiosas, civiles y desde luego Políticas. Uno de los candidatos toma la delantera para no perderla nunca; Andrés Manuel López Obrador, hasta el 1 de diciembre AMLO, el Peje y otros alias, hoy es por voluntad de la inmensa mayoría del Pueblo Mexicano: El SR Presidente.

Un Presidente con lenguaje, ideas y estilos diferentes que nos debe llevar a los mexicanos por caminos diferentes también, no sé si mejores o peores, pero si distintos. Un Presidente con seguidores al borde del Fanatismo que lo defienden a Ultranza cansados de lo que ellos llaman el PRIAN pero realmente hartos, con toda razón, de la Corrupción rampante que se había apropiado de México en todas sus formas y Regiones.

Un par de discursos largos que algunos dicen que sí la mitad se cumple, habrá mejora. Las palabras se pronuncian fácil y rápido, nada las detiene, pero los hechos... Ah eso es diferente porque habrán obstáculos, imprevistos y otros tópicos que dificultan avanzar. El sexenio ya inició y hay que desearle lo Mejor, México está de por Medio!

En el Plano local, los votos nos quitaron la venda de los ojos para descubrir que la Pacotilla que nos vendieron como el Mejor Gobierno “del Mundo” fue nefasto, con corrupción arrogante e insultante, un alto índice de feminicidios - que no paran- y por ende el resultado les fue adverso, quedando el PRI en el fondo de la tabla, Mauricio Vila a cargo del Poder Ejecutivo y una cuña poderosa que es Morena, que yo esperaría que lo sea para que las puertas no se cierren y los recursos sigan fluyendo para Yucatán y con plena coordinación, es tiempo de trabajar, no de hacer política.

Y que llegó Diciembre, con sus tradiciones, aguinaldos, consumismo desesperado, convivencias y un nuevo escenario Local y Nacional; tenemos la capacidad de adaptarnos, hagámoslo y caminemos hacia adelante, que nada nos detenga, disfrutemos de las fiestas decembrinas, pero lo que la Naturaleza y lo que los mexicanos hemos construido, que no lo separe Nadie: Somos hermanos, Yucatán y México sólo el uno y es Nuestro, mi mejor deseo navideño es que no se nos vaya de las manos y que nos vaya bien a todos... ¡Ya Nos Hace Falta!