Desde el pódium: La verdad tiene rostro

Hola estimados Lectores de este cada vez más prestigiado periódico, que cada día se arraiga más en el gusto de los Yucatecos por su apego a la Verdad (como su nombre indica) con objetividad y con el profesionalismo y entrega que caracteriza a cada uno de sus trabajadores, lidereados en Yucatán por el Lic., Cruz Ulin y Jaime Tetzpa entre otros avezados periodistas que cumplen a Cabalidad el encargo de Don Carlos Canabal, su Director General; les saludo con afecto y gratitud por su lectura y comentarios Nutritivos, una vez recuperados de la euforia que causa la Navidad.

En esta ocasión divido mi colaboración en dos partes: La que quiero decir, y la que debo comentar, dicho lo anterior vayamos a la primera.

Fue un placer colaborar y compartir el pasado sábado con todo el personal de La Verdad en Yucatán que con alegría convivió y con la armonía que les caracteriza en su trabajo diario disfrutaron de los alimentos, rifas y baile con sus parejas, reafirmándose como una gran familia de la que me honra ser su invitado semanal. Enhorabuena a Todos y que sigan los éxitos... Quien Trabaja Merece! Y ahí estuvieron los Rostros de La Verdad!!

Ahora Vamos a lo que debo decir.

Será que México no sabe ser Feliz? o una LAMENTABLE TRAGEDIA marcó el destino de nuestra Patria!

Desde la tarde del 24 de diciembre no he podido estar en un lugar o grupo en donde no se comente el suceso, y ojalá se tratará de un Clásico deportivo con resultado controvertido, una elección nacional o la Pelea del Canelo, Pero no! Se trata del desplome de una aeronave en la que viajaban 2 pilotos y la Gobernadora de Puebla y su esposo, ex Gobernador, ex aspirante a la Presidencia de México Senador de la República, ambos miembros del Partido Acción Nacional.

La polémica y la efervescencia en su punto de ebullición, de nuevo polarizados. Algunos hablan de lo que pareciera obvio si abordo fueran ciudadanos ordinarios, pero tratándose de destacados políticos opuestos al partido en el poder, Morena, que es el Partido del Presidente las cosas cambian por la connotación de sucesos recientes que llevaron a la Gobernatura de Puebla a quien hasta el día navideño ocupaba la titularidad de ese Estado.

En las honras fúnebres se escucharon gritos de dolor y la atrevida exclamacion de… Asesinos!

Me causa escalofríos pensar en esto último porque sería seguir en la barbarie en que este país se ha sumido.

Por un lado pienso como muchos que un Gobernador o Secretario de Estado no aborda un vehículo sin la plena certeza de su seguridad y debida protección; bueno a excepción del Presidente Andrés Manuel, quien debiera reconsiderar, pues si fuera objeto de un atentado, se llevaría de corbata a decenas de inocentes pasajeros.

Sin embargo de un accidente y de la infalible cita con el fatal acontecimiento de la Muerte, nadie estamos exentos.

Pero muchos piensan en un sabotaje, que si los Huachicoleros, o sus rivales políticos incluso no falta quien diga que la orden pudo venir de Palacio Nacional, versión que me niego a creer, pues si a alguien no le conviene que el “Barco” navegue en aguas turbulentas es al capitán de la nave, sobre todo cuando acaba de zarpar y requiere de ganar confianza en su conducción del país.

Pero el asunto se politiza y divide a la Opinión Pública.

Mi convocatoria es a la mesura, a la unidad con Puebla que hoy se convulsiona, esperemos pruebas y peritajes de expertos que deberán ser muy convincentes, aunque difícilmente logren unanimidad, a quienes la inestabilidad les sirve, les pedimos madurez, México ya no está para zarandeos, demasiado padecemos con la economía, Puebla puede ser el Ayotzinapa de López Obrador si no se aclara fehacientemente el hecho.