Desde el pódium: La Consulta por el Tren

Nuevamente estaremos, sujetos quizá ante una nueva consulta popular en las próximas semanas, ahora ante la posibilidad de la construcción del Tren Maya Peninsular, una de los grandes proyectos de infraestructura del próximo gobierno federal.

Los resultados de la primera de ellas, respecto al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, arrojó que alrededor de unos 700 mil mexicanos y mexicanas decidieran que aquél se realizara en Santa Lucía y no en Texcoco, como originalmente se había planeado.

El primer proceso de Consulta con múltiples fallas en su operación (duplicidad de votos), no fue el más idóneo, reduciendo su legitimidad, ya de por sí cuestionada porque no cumple con los requisitos que marcan las leyes constitucionales.

Consulta o no, el destino de la construcción de las pistas en el ancestral lago ya estaba decidido: la consulta fue un mero trámite para validar desde la ciudadanía el designio del próximo presidente mexicano.

En las democracias la mejor manera de legitimar un gobierno es a través del voto, y más de treinta millones manifestaron su adhesión al proyecto nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y precisamente ahí desde la democracia parte el principio del respeto a la decisión de las mayorías.

Es decir, quienes no sufragaron por AMLO deben entonces, depositar su confianza en que se conformará orgánicamente en el gabinete, un equipo profesional y transparente, que tengan la experiencia de conducir al país desde la fortaleza de sus habilidades.

Tengo la certeza de que un Tren Maya que recorra cinco estados de la República traerá muchas ventajas al turismo regional, a la economía y al desarrollo estatal, porque toda aquella obra bien planificada, proyectada y ejecutada siempre traerá beneficios a todos los sectores.

Reconozco que no participé en la primera Consulta porque no consideré que fuese un tema que impactara de manera directa mi existencia, en escasas ocasiones visito el centro del país y no soy tan asiduo a transportarme en avión.

En esta ocasión, estoy reflexionando si emito mi voto en esta Segunda Consulta Nacional, en donde también se abordarán temas como diversos programas sociales así como la posible construcción de refinerías.

Hay que recordar que legalmente, Andrés Manuel será presidente constitucional hasta el primer minuto del primero de diciembre, aún no se encuentra imbuido con la totalidad de facultades, responsabilidades y obligaciones que marca la Constitución.

No deseo inhibir a mis lectores a no participar, sin embargo, me parece, bajo la responsabilidad de mi perspectiva, que es excesivo consultar todos y cada uno de los temas de interés nacional, podría resultar en un desgaste económico y social.

El respaldo ciudadano ahí está (30 millones que avalan su presidencia), el apoyo de los gobernadores está a la vista y confiamos en que este sexenio que comienza en unas semanas, nos vaya bien en todos los ámbitos.

Es importante que los liderazgos estatales, compartan una visión de gran alcance con el titular del Poder Federal, como lo visto hace unos días, en donde se observa una buena relación entre nuestro Gobernador Mauricio Vila Dosal y Andrés Manuel López Obrador.