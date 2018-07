Desde el pódium: Congruencia

Errantes, pero seguros, constantes en nuestro andar, siempre viendo al frente, mantenemos el mismo paso que nos llevó hasta aquí, nada nos detiene, ni el viento más fuerte ni la corriente más intensa.

En la política y en la vida, cuando no se aprende de la historia, se está condenado a cometer los mismos errores.

La propia naturaleza humana, falible en sí misma, se refleja inmisericordemente desde el punto más climático de la existencia, en la cúspide, cuando se tiene acceso a todo y en cualquier momento.

Personas o personajes que antes no tenían nada, y por un giro del destino, se consideran con la capacidad endiosada de dirigir los destinos de todo un Estado, arriba inclusive de su superior, del mandamás, ignorando décadas de trabajo, esfuerzo y experiencia.

Las elecciones, con aquellas lecturas analíticas y sus cifras aplastantemente favorables para unos y desfavorables para otros, deben llamar a la reflexión, a la crítica hacia adentro, ya que de eso depende su permanencia o su extinción.

Sin embargo, los resultados no se gestionaron en noventa días, ni siquiera en ciento veinte días: son el producto de un sexenio (o quizá dos).

Son la auditoría no únicamente para el liderazgo supremo que los encabezó, sino también para los niveles inferiores, para quien o quienes toman decisiones que impactan la vida de millones de yucatecos.

Esos soberbios, quienes encumbrados con la “unción divina del jefe”, polarizaron el ambiente político –cívico y alejaron a sus propias estructuras para erigirse como responsables de la dirección estatal, sin tener al aval ni la trayectoria profesional suficiente.

A esos que mintieron, que se engañaron a sí mismos y a los demás, pensando que el dinero y la exposición mediática conseguirían someter a toda una población, a sus municipios y a su gente.

Siempre vanidoso, pero Sin la convicción ni el respaldo Verídico de un organismo que presume su cercanía con los sectores más necesitados del Estado, ahora es responsable de una de las derrotas más estrepitosas que se tengan memoria.

Presión existió, el diálogo se cortó y no se tuvo la sensibilidad para tender ese puente de comunicación, tan útil en épocas tan turbulentas; los milagros no existen, o al menos son obras de la fe.

Cuando no se tienen bien cimentados los valores, se da una tendencia natural al yerro, a la soberbia y al encono no justificado. Pero en la vida, todo es cíclico y la reinvidicación llega en el momento oportuno, a quienes hacen las cosas bien.Experiencias que engrandecen el espíritu, me enseñaron el valor de la amistad, a reconocer quiénes si están conmigo y quienes no, mi aprecio siempre está vigente pero el reconocimiento y la reciprocidad, debe ser diferenciado.

Seguiremos dando nuestro talento y capacidad, siendo transparentes, eso, mi estimado amigo, se llama congruencia.