Desde el pódium: Confeti

Esta semana ha llegado cargada de explosividad en muchos frentes de la Política y el Gobierno, el mismo día el gobierno de Mauricio Vila anuncia que presentará 26 denuncias por las vías penal y administrativa, acusando desvío y faltantes de recursos financieros por 533 millones de pesos que en estos tiempos austeros no son poca cosa, amén de mobiliario y equipo tecnológico que no aparecieron físicamente en el proceso entrega recepción, lo que me recordó el origen de mi salida del departamento de Comunicación Social del Isstey cuando me negué a recibir oficialmente un inventario con más de 25 objetos y equipo que no encontré físicamente. Finalmente firmé bajo protesta anexando una lista de los faltantes, misma que obra en poder de la Secogey y cuya copia sellada guardo en mis archivos; lo que me convirtió en persona incomoda y Non Grata hasta que encontraron un resquicio para mi salida ordenada desde Palacio de Gobierno según palabras de la propia encargada de la Dirección del Isstey.

Todo esto más proveedores que en realidad eran empleados del Instituto que facturaban a discreción trabajos que si se hacían era con equipos que la propia Institución adquiría, ( Verdad Build and Book) eso sí, allegados a la dama a cargo de la oficina principal, con esta pequeña muestra, no es difícil creer lo que ahora se denuncia; corresponderá a las autoridades investigar y sancionar a quienes resulten responsables.

Difícil pensar en que no pase nada y nos digan que “Nadie Sabe, Nadie Supo” demos tiempo al tiempo.

Mauricio Vila apuesta por la transparencia, y esta misma semana instaló el Comité Para Transparentar el Proceso de Otorgamiento de Plazas Docentes y de Apoyo a la Educación para frenar de tajo la asignación discrecional de plazas como ocurrió en la administración anterior en la que familias enteras tomaron por asalto posiciones cuyo perfil no cubrían ni por asomo. Bravo por esta decisión!!

Casi de manera simultánea prominentes figuras del priismo local, incluidos tres ex Gobernadores llaman a la unidad, (Pareciera que contra Rolando Zapata y su gente, lo cual tiene perfecta explicación pues todos los ismos se sienten despreciados durante su administración) y difunden una foto en la que no aparece ningún jefe de sección, dirigente de sector o simpatizante de a pie, aunque en sus declaraciones los prominentes líderes claman por el acercamiento a las bases del Partido, pero parece ser demasiado tarde.

Vi en las redes sociales a otrora convencidos priistas abstenerse de acompañarlos a la Casa del pueblo a inscribir a una planilla para integrar al Nuevo Consejo Político que elegirá al próximo Comité Directivo Estatal.

Algunos se preguntan, quién y cómo se podrán curar las heridas y se resarcirán los daños, aquellos que se enlodaron los zapatos en las campañas y luego fueron olvidados y hoy muchos han perdido su empleo precisamente por descuidarlo para salir a pedir el voto.

Pronto estas historias tendrán nuevos capítulos de los que estaremos pendientes, y en todo caso esperamos que la conclusión sea a Favor de Yucatán.