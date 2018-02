Desde el micrófono: Que nuestras diferencias no nos dividan, Yucatán es uno

Fernando Río

Respeto es un principio fundamental que rige la convivencia y el orden social; saber escuchar, comprender y aceptar la opinión de los demás, garantiza la paz y nos fortalece como comunidad.

En la mayoría de las sobremesas, el tema preferido es la política, como un encuentro de ideas y análisis frio de la trayectoria de quienes están y quienes desean encabezar los proyectos de gobierno así como de las ideologías partidistas

Disfrazadas de pre-campañas, los aspirantes ya se encuentran contactando a la militancia, a sus estructuras, pero en realidad están exponiendo con discreción, parte de sus plataformas políticas y estrategias.

Los colores, ya sea rojo, azul o amarillo no han salido, no han podido mostrarse a la vida pública, pero están impregnados en la conciencia de quienes apoyan a uno u otro bando. Estoy seguro que en la vida diaria, convivimos de manera habitual con personas que opinan diferente a nosotros, pero esto no nos impide una correspondencia respetuosa y pacífica.

Desacreditar lisa y llanamente a nuestros semejantes por opinar distinto a nosotros, no solamente es un reflejo absurdo de quienes somos, sino además, promueve la división social y genera un ambiente negativo entre nosotros mismos.

Parecería ser que únicamente nos unimos en las desgracias colectivas, como en el terremoto de la Ciudad de México de hace algunos meses, o cuando se reúnen cientos de rufianes para saquear tiendas comerciales motivados por el engaño y la ignorancia.

La jornada electoral debe ser siempre una fiesta cívica, una oportunidad de reflexión pero más importante, aprovechar la ocasión para tomar nuevos impulsos, celebrar que hacemos uso de las facultades y el poder ciudadano que tenemos en la dirección del futuro que deseamos.

En Yucatán, el timón de la campaña de Mauricio Sahuí lo tiene el gobernador Rolando Zapata Bello, apostándole a la continuidad de su administración, mientras que su contraparte, Mauricio Vila Dosal, tiene en sus manos su destino político.

Por otra parte, los candidatos de los partidos de izquierda, como Morena, tratarán de aprovechar la popularidad de ‘ya sabes quién’ para mantener sus registros; los independientes que logren participar creo que no ganarán, pero estarán abriendo brecha para futuras contiendas.

Desde el micrófono he tenido la oportunidad de ver a políticos buenos, malos o sinceros; a gente que desea trabajar por su estado o por su país y a personas cuyas motivaciones son sus propios intereses, pero, quien tiene valor, lo tiene por ser quien es.

En este camino, las decisiones que he tomado han sido sopesadas por el buen juicio y la razón, de acuerdo a las circunstancias del momento, jamás por el fanatismo sectario.

Todos tenemos metas propias, pero al final, queremos lo mejor para nuestras familias. Necesitamos un bienestar integral para los yucatecos, para el campo, para la industria, para la generación de empleos, para el fomento del deporte en todas sus expresiones, para la preservación de los valores y la seguridad ciudadana.

Que la política sea la herramienta para la construcción de acuerdos, voluntades y sinergias, jamás para la división y la confrontación. Los ciudadanos de este bello Estado coincidirán conmigo de que deseamos avanzar hacia el mismo objetivo.

Las precampañas terminan en unos días más y haremos, un recuento analítico de todas las opciones a la vista, de sus antecedentes y proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Mi mesa está servida para quienes deseen sentarse, porque al final de la comida, todos somos yucatecos y todos somos mexicanos.